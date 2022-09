GF Vip, il web si scalda “I concorrenti hanno i telefoni?”/ L’indiscrezione

GF Vip, i concorrenti avrebbero il telefono: il rumor che circola sul web viene smentito

Le regole del GF Vip si conoscono bene, nessuno dei concorrenti può portare il telefono nella casa. Il reality show funziona proprio perchè crea una sorta di “bolla” in cui protagonisti sono tagliati fuori da ciò che succede al di fuori. Nelle ultime ore però, circola un timore tra gli utenti ovvero che i gieffini abbiano segretamente mantenuto i loro smartphone.

Tutto è cominciato con una segnalazione di un’utente all’esperta di gossip Deianira Marzano: “Ciao Denianira ma hanno i telefoni? Senti la Quaranta che dice: “Prendi il tuo che il mio è scarico“. A questo punto, la Marzano risponde: “No ragazze credo che loro chiamino così le apparecchiature che hanno per i microfoni. Assolutamente NON HANNO TELEFONI“. Dunque, al momento è stato chiarito l’arcano ma il web se ne sarà convinto del tutto?

Oltre ai rumors sui telefoni, nelle ultime ore è circolata un’altra fake news sul web successivamente smentita. Alcuni utenti hanno riportato su Twitter che un concorrente avesse bestemmiato e fosse, dunque, a rischio di squalifica.

I protagonisti del gossip in questione sono Daniele Dal Moro o Edoardo Donnamaria. Successivamente, altri utenti presenti al momento della presunta imprecazione, hanno smentito tutto svelando come siano andate realmente le cose. Anche questo dubbio è stato sciolto e i concorrenti in questione non verranno espulsi dal reality show e non subiranno alcun tipo di conseguenza.

