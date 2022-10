GF Vip, in arrivo un nuovo concorrente dopo Marco Bellavia?/ I rumors

GF Vip, in arrivo un nuovo vippone? Ecco cosa ipotizzano i gieffini

In queste ultime ore, all’interno della casa del GF Vip, si è fatta sempre più strada l’ipotesi che, dopo il ritiro di Marco Bellavia, possa arrivare un nuovo concorrente. A parlarne sono proprio i vipponi già in gioco, in primis una conversazione tra Luca e Ciacci ai quali si aggiunge Giovanni che chiede: “Ma a sto punto lunedì entrerà qualcuno?”

A rispondere alla domanda è Elenoire che dichiara: “Magari più avanti, dai“, mentre Patrizia ha mostrato una reazione sospetta tanto che la Ferruzzi le ha chiesto se sapesse qualcosa in merito. A questo punto la regia cambia inquadratura e, dunque, non si sente la risposta della vippona, ma i dubbi continuano anche sul web. Cosa succederà nelle prossime puntate, è in arrivo un sostituto di Marco Bellavia?

GF Vip, un vippone mostra il lato b: chi è? Il web ipotizza

All’interno della casa del GF Vip, un vippone si è calato i pantaloni e ha mostrato il lato b nel salone. Il web ipotizza che si possa trattare di Edoardo o Luca, anche se non si riesce a capirne il volto e quindi ad identificare il concorrente.

Non si riesce a capire neanche il perchè il vippone sia arrivato a fare questo gesto, probabilmente potrebbe essere una scenetta divertente ideata dal concorrente. Ciò che è curioso è che tutto questo sia avvenuto in un luogo comune della casa di Cinecittà e non in punto più isolato. Al momento, comunque, il GF Vip è infestato dalle urla che arrivano fuori della casa e che insultano i vipponi. Tra le varie grida anche una rivolta a Gegia: “Fai schifo” si sente, ma non viene risparmiata neanche Ginevra Lamborghini che viene accusata di bullismo nei confronti di Marco Bellavia.

