GF Vip, urla fuori della casa/ “Gegia fai schifo”, ecco cosa succede

GF Vip, le prime urla fuori della casa sono insulti per Gegia

Il Grande Fratello Vip 2022 è iniziato da meno di un mese, ma già sono successe molte situazione spiacevoli e litigi tra i concorrenti. Iniziano già i primi malumori da parte del pubblico, soprattutto per la questione legata al ritiro di Marco Bellavia. In questo clima molto teso che mette il GF Vip al centro di diverse polemiche, iniziano anche le prime urla fuori dalla casa.

Mehmet, il fidanzato di Gegia uguale a Pierpaolo Pretelli/ Web sotto shock: "Sono la stessa persona!"

Mentre i gieffini stavano chiacchierando in giardino, alcune persone hanno urlato insulti e Cristina ha dichiarato: “Hanno detto Gegia fai schifo“. Alcuni inquilini però, giurano di aver sentito Ginevra e non il nome della conduttrice. Sembra, dunque, che una di queste due concorrenti non stia molto simpatica al pubblico.

Gegia "Il mio fidanzato Mehmet? Risvegliati i miei ormoni dopo 11 anni"/ Ma lui nega…

GF Vip, insulti fuori della casa per Ginevra Lamborghini

Oltre a Gegia, fuori della casa del Grande Fratello Vip 2022 si sono sentiti anche insulti per Ginevra Lamborghini. In questo caso, le urla parlano di bullismo su Marco Bellavia. La sorella di Elettra sente gli insulti e ammette: “L’ho fatto, ho fatto quella cosa con la b… ho fatto bullismo con Marco.”

La gieffina, si confida con Antonino Spinalbese presente al momento degli insulti, e si giustifica dicendo che si è comportata male con il conduttore non intenzionalmente. Il web però, non sembra aver dimenticato il modo in cui Ginevra ha apostrofato il conduttore di Bim Bum Bam, facendo “branco” con gli altri inquilini e isolando il concorrente. L’influencer ha dichiarato che Bellavia meritasse di essere bullizzato, ma poi ha cercato di rimediare chiedendo scusa. L’ereditiera ha infatti dichiarat0: “Abbiamo sbagliato”, riferito a tutti, ma Marco Bellavia aveva ormai le valigie pronte e il danno era fatto.

Gegia ha un crollo emotivo, cosa sta succedendo?/ "Voglio avere notizie sul mio fidanzato Memet"

© RIPRODUZIONE RISERVATA