GF Vip, la reazione alle canzoni di Sanremo 2023/ Antonino: “Marco Mengoni…”

La reazione dei gieffini alle canzoni di Sanremo 2023: da Antonino a Alberto De Pisis

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, sono state passate le canzoni di Sanremo 2023 per farle ascoltare ai concorrenti, ignari che sia appena terminata la settimana del Festival. A sorprendere è la reazione di Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli e Davide Donadei all’ascolto di Due vite di Marco Mengoni, vincitore della kermesse canora.

L’hair stylist ha esclamato: “Bellissima questa canzone“, e anche Andrea e Davide hanno commentato positivamente il brano vincitore del Festival. L’unico a capire che le canzoni appartenessero a Sanremo 2023 è stato Alberto De Pisis che ha cominciato a dare voti a tutta la playlist. Nicole Murgia, invece, ha cercato di estorcere informazioni sull’inizio del Festival a Matteo Diamante, entrato da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Il gieffino, però, ha dichiarato di non poter rivelare certi dettagli.

Urla fuori dal GF Vip contro Nicole Murgia: la reazione della gieffina

Sanremo 2023 a parte, c’è chi fuori dal Grande Fratello Vip 2022 continua ad urlare illazioni contro i concorrenti. In questo caso la vittima è stata Nicole Murgia che è entrata in crisi scoppiando in lacrime, a causa delle grida fuori dalle mura della casa.

“Antonino attento alla Murgia, vuole solo le clip“, queste le parole usate contro la gieffina che si sta avvicinando a Spinalbese. A commentare la situazione si sono aggiunti Andrea Maestrelli e Martina Nasoni che hanno preso le difese dell’attrice. L’ex di Nicole ha aggiunto: “Si perchè non lo sai, basta che uno sia legato a nino che possa essere visto male”. Le fandom dei ‘Gintonic’ hanno colpito ancora e, questa volta, sono arrivati dritti al cuore della gieffina ferendola molto.

