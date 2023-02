GF Vip: Luca Onestini e Ivana Mrazova si amano ancora?/ “Può succedere di tutto…”

Ivana Mrazova e Luca Onestini, la dolcezza dei primi giorni di convivenza

L’ingresso in casa degli ex di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip sembra aver sconvolto l’equilibrio nella casa nonostante i pochi giorni trascorsi. In particolare, traspare in maniera evidente come l’ingresso di Ivana Mrazova abbia riparto un capitolo forse mai del tutto chiuso con il suo ex, Luca Onestini. Fin dai primi momenti, i due si sono scambiati sguardi e parole dense d’affetto capaci di mettere in discussione le convinzioni di entrambi.

La complicità evidente tra Ivana Mrazova e Luca Onestini ha chiaramente generato la curiosità degli appassionati che, viste le circostanze, sperano con fermezza in un ritorno di fiamma. Effettivamente, osservando le immagini proposte dal daily di oggi del Grande Fratello Vip, è lecito credere che tra i due la miccia della passione possa riaccendersi da un momento all’altro. E’ stata la stessa Ivana Mrazova a confermare in confessionale le buone impressioni sul suo ex Luca Onestini: “Vedo che non abbiamo perso la complicità, mi sembra di rivivere l’altra esperienza al GF. Devo dire che non me l’aspettavo, mi piace… Non so come finirà, chissà: può succedere di tutto”.

Le parole di Ivana Mrazova rispetto alla relazione con Luca Onestini trovano conferma nelle immagini mostrate nell’appuntamento quotidiano con il Grande Fratello Vip. I due sono spesso soli in momenti di tenerezza, tra parole dolci e abbracci che lasciano trasparire un trasporto ancora piuttosto evidente. In aggiunta alle parole della ex fidanzata, anche Luca Onestini ha dato in confessionale la propria opinione in merito: “Sono felicissimo che abbia accettato di venire, me la voglio vivere al mille per mille“.

Parole inequivocabili quelle di Luca Onestini in riferimento all’ingresso al GF Vip di Ivana Mrazova; d’altronde, l’ex volto di Uomini e Donne non aveva mai nascosto il grande amore provato per la donna. Considerata l’incertezza sul tempo a disposizione all’interno del GF Vip per gli ospiti, è chiaro che entrambi approfitteranno della convivenza nel reality per scoprire se un ritorno di fiamma sia realmente possibile. Il tema della relazione tra Luca Onestini e Ivana Mrazova sarà senza dubbio trattato anche nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, magari con nuovi dettagli forniti dai diretti interessati.











