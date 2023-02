Nikita Pelizon contro gli autori del GF Vip/ “Vogliono mandarmi in tilt con l’ex…”

Nikita Pelizon in crisi al Grande Fratello Vip 2022

L’ingresso degli ex fidanzati nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha scosso profondamente Nikita Pelizon che, colta da un momento di sconforto, si è lasciata andare ad un duro sfogo parlando con l’amica Antonella Fiordelisi. Da sola con Antonella, Nikita non ha trattenuto le lacrime confidando all’amica di non essere ancora riuscita a superare Luca Onestini e di soffrire ancora di più non solo perchè non parla con lui da più di un mese, ma anche per la presenza di Ivana Mrazova. “Non pensavo che ti piacesse così tanto. Non so cosa consigliarti a parte cantare, ballare e divertirti”, ammette la Fiordelisi che, pur volendo aiutare l’amica, si rende conto di non poter fare molto.

“Fuori da qui l’avresti già dimenticato perchè avresti avuto altre distrazioni. Qui non è semplice perchè lo vedi tutti i giorni”, aggiunge ancora la Fiordelisi abbracciando e consolando una Nikita totalmente in lacrime. A mandare in tilt Nikita, per, è anche la presenza del suo ex fidanzato Matteo Diamante.

Lo sfogo di Nikita Pelizon contro gli autori del Grande Fratello Vip 2022

Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono stati fidanzati per tanti anni. La loro è stata una storia lunga e importante, ma finita da tempo. Durante i primi mesi di permanenza nella casa, Matteo si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni dure nei confronti di Nikita per difendere l’amico George Ciupilan. Sono bastate poche ore insieme per un chiarimento che sta riavvicinando i due ex. Tuttavia, parlando con Antonella, Nikita ha ammesso di non aver gradito affatto la mossa degli autori di far entrare nella casa l’ex fidanzato.

“Non pensavo che il grande fratello fosse cosi, ma che programma é? Volevo fare il mio percorso, non sono venuta qui per stare in una rimpatriata di ex. L’esperimento sociale quale e? Cosa volete, vedermi andare in tilt?”, lo sfogo della Pelizon.













