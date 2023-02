GF Vip: Luca Onestini e Ivana Mrazova tornano insieme?/Fan sicuri: “Si amano ancora…”

Luca Onestini e Ivana Mrazova, i fan sperano nel ritorno di fiamma

Il Grande Fratello Vip ha deciso di sovvertire gli equilibri all’interno della Casa con l’ingresso di alcuni ospiti particolarmente noti ad alcuni coinquilini. In particolare, a tempo indeterminato resterà al GF Vip Ivana Mrazova, grande amore del passato di Luca Onestini e con il quale ha già condiviso la medesima esperienza. Tra i due la storia è finita da diverso tempo ma dalle reazioni di entrambi si evince quanto l’affetto e il dolce ricordo di quel sentimento siano ancora vivi.

Dalla lettera commovente agli sguardi palesemente emozionati e coinvolti; il legame tra Luca Onestini e Ivana Mrazova sembra tutt’altro che acqua passata. Il tutto non è passato inosservato ai fan della trasmissione che, convinti dell’amore ancora possibile tra i due, hanno preso d’assalto le varie pagine social offrendo il proprio auspicio convinto per il ritorno di fiamma. A dispetto delle aspettative e delle previsioni, non è ancora chiaro se il cuore di Ivana Mrazova sia però ancora libero: in un video circolato nelle ultime ore sembra infatti accennare al fatto di essere fidanzata. La poca chiarezza delle immagini lascia però ancora il dubbio, per la felicità dei sostenitori della coppia.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, il triangolo con Nikita Pelizon

Le possibilità che tra Ivana Mrazova e Luca Onestini ci possa essere un ritorno di fiamma non sono poche e, a testimoniarlo, sono le prime immagini della convivenza tra i due. Fin dalle prime ore trascorse insieme i due si sono lasciati andare a tenere effusioni e sguardi di intesa, prove evidenti di come l’affetto ostentato da entrambi in maniera reciproca sia effettivamente corrispondente al vero. Resta però da capire quali possano essere i margini di un ritorno per la coppia, considerata anche la presenza in casa di Nikita Pelizon.

Nelle ultime settimane infatti, proprio Nikita Pelizon è stata al centro delle discussioni per il rapporto turbolento con Luca Onestini. La vippona dal canto suo sembra particolarmente presa dal ragazzo ma le vicissitudini tra i due sembrano dimostrare che l’ex volto di Uomini e Donne abbia tutt’altro interesse. Nikita ha anche avuto modo di confrontarsi proprio con Ivana Mrazova e dalle sue parole sembra quasi voler tirare i remi in barca. Così come le centinaia di fan che tempestano di messaggi le pagine social, anche la Pelizon sembra convinta che tra i due l’amore sia ancora possibile.











