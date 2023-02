GF Vip: Luca Onestini e Ivana Mrazova tornano insieme?/ Il confronto dopo la diretta

Ivana Mrazova torna a parlare al del passato con Luca Onestini

Dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Ivana Mrazova ha riacceso le speranze di chi tanto auspicava un possibile ritorno di fiamma con Luca Onestini. Entrambi, sia prima che dopo la circostanza, non hanno nascosto la rilevanza delle reminiscenze sentimentali e la grande stima reciproca. Il sentimento tra i due è stato evidentemente forte e profondo, testimoniato anche dalla discreta vicinanza percepita nel corso di questa particolare convivenza al GF Vip.

La possibilità che tra Luca Onestini e Ivana Mrazova possa tornare a sbocciare l’amore non è così lontana e a dimostrarlo ci sarebbero i ripetuti confronti e discorsi tra i due, in particolare riferiti alla relazione del passato. Proprio nell’ultima puntata del GF Vip, Ivana aveva raccontato un’esperienza non proprio felice, ovvero la scomparsa del padre dopo la rottura proprio con Luca Onestini: “Non mi è stato accanto come avrei voluto. Io viaggiavo tanto e ogni volta che tornavo facevamo sempre fatica ad avvicinarci, fino a che la situazione non è diventata invivibile“.

Le parole di Ivana Mrazova, tra un leggero risentimento e palese tristezza, hanno chiaramente comportato la reazione di Luca Onestini che non ha escluso le proprie colpe anzi: è scoppiato in lacrime. “Pensavo di averti dato tutto ma evidentemente non è stato così: questa è la cosa che più mi ferisce”. Dal canto suo, la donna è sembrata comprendere l’ammissione di colpa del suo ex fidanzato e la tenerezza successiva lo conferma.

Il rapporto particolare tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è ancora tutto da definire: a differenza di altre coppie di ex all’interno della casa, tra di loro sembra esserci realmente qualcosa di puro e vivo. Per entrambi la precedente relazione è stata la più importante della loro vita e il magnetismo tra i due è percepibile anche attraverso le telecamere. Non è chiaro quando avverrà la separazione tra i due – Ivana Mrazova è infatti ospite momentanea al GF Vip – ma sta di fatto che anche una volta fuori dalla casa i fan della coppia continueranno a confidare nel ritorno di fiamma.

