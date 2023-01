GF Vip, Luca Onestini invitato l’anno scorso per confronto con Soleil?/ Il retroscena

Grande Fratello Vip 2022, scontro di fuoco tra Soleil Sorge e Luca Onestini

Il clima della diretta del Grande Fratello Vip 2022 appena archiviata si è fatto incandescente con lo scontro senza precedenti tra Soleil Sorge – chiamata a fare da opinionista al posto di Sonia Bruganelli – e Luca Onestini. I due ex se le sono dette di santa ragione anni dopo la fine della loro storia, arrivando a lanciarsi pesanti accuse a vicenda davanti alle telecamere. Complici vecchie e mai risolte ruggini che sono tornate a galla di prepotenza poche ore fa, entrambi hanno rispolverato i dissapori sottolineando una certezza: la pace è impossibile. Lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, si è fatto da parte accomodandosi su una poltrona per seguire il faccia a faccia senza esclusione di colpi, con Soleil Sorge determinata a dipingere Luca Onestini come un “manipolatore” su cui ora, in Casa, a suo dire tanti si starebbero interrogando pronti a prendere le distanze.

Dal canto suo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha replicato spiegando cosa sarebbe successo tra loro all’epoca della rottura, quando Soleil Sorge lo avrebbe lasciato appena iniziata la sua avventura in una passata edizione del Grande Fratello Vip. Ma la ex vippona non ci sta: “Ho scoperto migliaia di cose su di te e per questo ti ho detto ‘Adios’“. Durante la lite di ieri, Soleil Sorge ha messo in chiaro il motivo che l’avrebbe spinta a tagliare i ponti con lui senza voltarsi indietro.

Dopo il duro scontro di ieri sera, Luca Onestini si è sfogato nella notte con alcuni coinquilini commentando l’atteggiamento di Soleil Sorge nello studio del Grande Fratello Vip 2022. Ed emerge, stando a quanto riportato da un utente su Twitter, un retroscena rivelato dallo stesso Luca: l’ex tronista sarebbe infatti stato chiamato per un confronto con Soleil nella scorsa edizione, quando lei era una delle concorrenti protagoniste. Lui, però, avrebbe rifiutato anche cifre importanti.

“Per i falliti: hanno chiamato due volte Onestini l’anno scorso per avere un confronto con Soleil mentre lei era nella casa e lui ha RIFIUTATO cifre importanti.. Questo sarebbe il furbo e mestierante?” si legge sul web.

