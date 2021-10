GF VIP, Lulù Selassié ci riprova con Manuel Bortuzzo/ Dopo il rifiuto scoppia in lacrime

Il flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si è definitivamente concluso durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip. La ragazza però sembrava non aver capito le parole del ragazzo, tanto che per fare chiarezza è dovuto intervenire anche Alfonso Signorini che è stato molto chiaro: “Non gli interessi, non voglio che ti faccia castelli in aria”.

La Lulù Selassié però non vuole arrendersi e poche ore dopo la diretta ha deciso di chiedere nuovamente spiegazioni a Manuel Bortuzzo entrando nella camera del ragazzo per confessarli la sua sofferenza in merito alla lontananza che si è creata tra i due ragazzi: “Vorrei capire fin dove posso andare. Cioè se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci. Come adesso, ho bisogno di un abbraccio. Scusami se sto piangendo, ma per me gli abbracci sono molto emozionanti. […] Possiamo rimanere con questa cosa che posso essere più libera con te? Voglio sapere se tu sei disposto a riavvicinarti come sto facendo io. Parlo di qui al GF non di fuori. Posso essere libera di coccolarti o abbracciarti?”

Manuel Bortuzzo rifiuta Lulù, ma lei ci riprova

Manuel Bortuzzo sembra fermo nelle sue convinzioni e alle richieste della ragazza ha risposto: “Se sono d’accordo con il fatto che puoi essere più naturale con me e abbracciarmi? No, nel senso, si, cioè ok. O meglio viviamo in tranquillità, tu fai il tuo e io faccio il mio. Se accadrà qualcosa che ci farà riavvicinare ok, altrimenti bene così. Se una cosa non nasce, non nasce. Non trovo il senso di abbracciarci, soprattutto da parte mia. Ma poi non vedi che io di base non abbraccio così tante persone? Non ho molto questa cosa”.

Per Lulù Selassié la causa della rottura del suo rapporto con Manuel Bortuzzo sono state le critiche arrivate anche da parte degli altri concorrenti del reality e sua sorella Clarissa è intervenuta per cercare di spiegare la situazione a sua sorella: “Ognuno dice la propria opinione Lulù, questo è il contesto del programma, tu non puoi sindacare su cosa dice la gente. Io insisto a dirti di non fare alcune cose, ma è ancora difficile per noi viverla così. Quello che tu fai, a livello emotivo, fa male anche a noi”.

