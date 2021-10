Lulù Selassiè non molla Manuel Bortuzzo/ Scatta l’abbraccio e piovono le critiche

Lucrezia Selassiè non riesce a stare lontana da Manuel Bortuzzo. In un video, si vede Lucrezia avvicinarsi a Manuel. Il ragazzo però appare distaccato e gira lo sguardo dall’altra parte quasi ad evitare il contatto con la giovane. Sui social sono in molti a commentare il gesto di Lucrezia definendola anche una volta pesante e ossessiva.

Molti sottolineano però come il ragazzo non sia stato chiaro nelle intenzioni. Un utente scrive: “Però Manuel se non vuole avere una storia con Lulù perché non glielo dice chiaro e tondo così lei non gli va più dietro, forse perché fa bene anche a lui avere le clip in puntata”. Un altro invece fa riferimento al consiglio di Alfonso Signorini che aveva intimato a Lulù Selassiè di lasciare in pace Manuel: “Pesantissima…una palla al piede…secondo me costringerà Signorini a farsi cacciare…già ieri sera educatamente le ha intimato di lasciarlo in pace”.

Proprio durante la puntata, Alfonso Signorini aveva infatti spiegato a Lucrezia Selassiè che l’interesse doveva essere reciproco: “È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità. Non farti castelli in aria, ti ha detto che non ti vuole vicino. A volte hai dei problemi a controllare le tue emozioni e ti comporti come una bambina”.

Lulù Selassiè ha dichiarato non si definisce né amica, né fidanzata di Manuel Bortuzzo. La ragazza ha spiegato: “Penso che non siamo né amici, né fidanzati. Tutto è iniziato in modo sereno, ma ho problemi fuori da qua, voi lo sapete bene, quindi ci sono dei momenti in cui mi faccio prendere dal panico e ho degli atteggiamenti infantili”. Manuel ha poi voluto replicare esprimendo le sue sensazioni: “Io mi sono lasciato andare di cuore all’inizio, avevo bisogno di affetto, poi mi sono auto limitato perché ho visto scene che ho già vissuto in passato e non voglio rivivere”.

Il giovane ha mostrato di essere scocciato dalle attenzioni di Lulù Selassiè tanto che proprio qualche giorno fa gli ha intimato di lasciarlo in pace: “Ci sono alcuni tuoi atteggiamenti che mi danno fastidio, io mi allontano. Se devi fare così… Mi fai proprio seccare le pa**e ti giuro. È da quando siamo qui dentro che è così. Se mi sbilancio di più fingerei e non è da me. Non rompermi i cog****i e lasciami in pace”. A quanto pare, Lulù però ancora non riesce a capirlo.



