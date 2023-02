GF Vip: Martina Nasoni rompe il silenzio su Oriana e Daniele/ “Se non ti convince…”

Martina Nasoni stronca Oriana Marzoli per Daniele Dal Moro

Sono bastate poche ore a Martina Nasoni per sconvolgere l’equilibrio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La giovane infatti, subito dopo la diretta ha avuto un lungo confronto con il suo ex fidanzato, Daniele Dal Moro, in merito alla sua relazione controversa con Oriana Marzoli. Nel corso della puntata la coppia è arrivata nuovamente ai ferri corti per motivazioni non proprio rilevanti, mettendo ancora una volta in evidenza quanto tra i due le incomprensioni siano fin troppe.

“Mi dispiace vederti così sai? Però ti dico, se sei consapevole di questa cosa fai un passo indietro e basta: ti risparmi un sacco di rotture, ti risparmi di passare per una persona che non sei. Ti risparmi delle attenzioni da una persona che non ti convince troppo”. Queste le parole di Martina Nasoni per Daniele Dal Moro, piuttosto nette rispetto a quello che dal suo punto di vista dovrebbe essere il comportamento da attuare nei confronti di Oriana Marzoli. “Se lei non ti convince, non ti convince! Tanto le persone non cambiano, lei non cambia”.

Martina Nasoni non ha usato particolari giri di parole nel cercare di portare alla lucidità Daniele Dal Moro. Dal suo punto di vista, il veneto farebbe bene a lasciar perdere Oriana Marzoli piuttosto che lasciare che dubbi e incertezze portino a scontri continui e forzati. Prima che il suo ex fidanzato dicesse la sua, la modella ha aggiunto: “Secondo me tu sai che non potrai mai essere compreso da lei su determinati punti di vista: guarda che è una roba importante questa. Tu sai quanto sei stato male e non lo possiamo capire tutti, ok alleggerirti e farti stare spensierato ma è importante che una ragazza abbia sensibilità rara per capirti”.

Il commento di Martina Nasoni sullo stato della relazione con Oriana Marzoli non ha lasciato indifferente Daniele Dal Moro, anzi, pare proprio che la modella abbia fotografato al meglio il suo pensiero. “Ecco, fondamentalmente hai capito tutto: ma dai, questa mi chiede che macchina ho, capisci? Il discorso con Oriana è questo, quando siamo entrati tra noi c’era feeling“. Il giudizio del giovane è ancora una volta duro nei confronti dell’atteggiamento e indole di Oriana Marzoli, chiaro segno di come sia difficile prospettare qualcosa di serio tra i due nel prossimo futuro: “Fondamentalmente tu sai che io sono fatto in una certa maniera: io le splendide non le voglio e con me non funzionano. Qua loro vogliono le coppiette, ma io sono fatto così non fingo”.











