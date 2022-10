Maria Teresa Ruta furiosa per il caso Marco Bellavia/ “Questo GF Vip mi fa schifo”

Maria Teresa Ruta si scaglia contro il GF Vip, dopo il ritiro di Marco Bellavia

Maria Teresa Ruta, ex concorrente del GF Vip, commenta il caso di Marco Bellavia che ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello Vip 2022 per un crollo psicologico. L’ex gieffina pubblica un video in cui dichiara il suo disprezzo per questa edizione del reality show e il modo in cui è stato trattato il conduttore: “Oggi sono qui per parlarvi del GF Vip che mi fa schifo“.

Gf Vip, Marco Bellavia: il ritiro è un caso/ Jessica Selassié invoca la squalifica

Maria Teresa Ruta continua: “Era partito benissimo, certo era un programma di intrattenimento, ma non per questo non può essere anche un po’ educativo. Infatti è partito con paroloni parità, integrazione, parlando di malattie, di patologie e poi, e poi che cosa succede? Che Marco Bellavia prende la porta e se ne va, che viene nominato da tutti ma non viene compreso“. E aggiunge: “Non viene capito che aveva bisogno di un abbraccio – insiste l’ex gieffina – aveva bisogno di essere accolto, di sentirsi come gli altri perchè molti, su cui c’erano delle discriminazioni, sono stati accolti con affetto. Che poi sia vero o falso questo io non lo so – riferendosi a Ciacci – ma io Marco Bellavia non lo conosco per niente e da spettatrice mi aspettavo quello che non c’è stato: provare a comprenderlo, provare a sostenerlo ma soprattutto, anche senza parlare, abbracciarlo.” La conduttrice conclude con una stoccata al programma: “Questo GF mi fa proprio schifo“.

Marco Bellavia non doveva andare al GF Vip?/ Spunta un retroscena choc…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

Maria Teresa Ruta e il post a favore di Marco Bellavia

Maria Teresa Ruta, alla dura critica al Grande Fratello Vip 2022 in video, allega anche una didascalia a favore di Marco Bellavia.

La conduttrice scrive: “So che queste mie dichiarazioni per qualcuno potrebbe apparire forti ma io che ho fatto il @grandefratellotv e che sono stata nominata tutte le 23 settimane passando spesso sotto la gogna del branco so di che cosa parlo. Le frasi che ho sentito rivolte a @bellaviamarco da tutti mi hanno fatto schifo ed anche chi non ha parlato ha sbagliato….”

"Marco Bellavia non ha abbandonato il GF Vip per sua scelta"/ Portato via dalla Casa? L'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA