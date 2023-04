GF Vip, Nikita “con Luca Onestini tanta incomprensione”/ “Non vedevo limpidezza e…”

GF Vip, Nikita Pelizon: “Con Luca Onestini tanta incomprensione“

Nikita Pelizon è stata la grande rivelazione di questo Grande Fratello Vip, edizione che l’ha vista tra le protagoniste e che alla fine è riuscita a vincere. L’ex concorrente ha rilasciato una lunga intervista a Chi, dove ha ripercorso la sua avventura nel reality, le emozioni della vittoria e, in particolare, il controverso rapporto con Luca Onestini, che tanto ha fatto parlare di sé. “Il momento più bello è stato quando è entrato Luca – confessa – C’era molta complicità, gioco: prima di lui la situazione in casa era una laguna e di colpo mi sono trovata l’Oceano. La cosa peggiore è stata quando non ci siamo più capiti e ho sentito la Casa venirmi contro e dubitare di me“.

Alla domanda se ci sarà un confronto chiarificatore anche fuori dalla Casa, Nikita risponde così: “Non so se abbiamo tanto da dire dopo quello che ha detto di me in finale, fino a stasera pensavo che avrei voluto avere un confronto con lui“. Ma perché, dopo un iniziale rapporto di amicizia e complicità, le cose si sono drasticamente complicate? La vincitrice ha una sua idea: “Credo che ci sia stata tanta incomprensione. Gli stavo interessando ma non vedevo limpidezza, continuava a parlarmi di amicizia con comportamenti non da amico“.

Nikita Pelizon: “Sono riuscita a realizzare un sogno“

Ma, nel corso dell’intervista a Chi, Nikita Pelizon ha parlato anche della sua decisione di partecipare al Grande Fratello Vip, presa di sua spontanea volontà. Decisione che alla fine ha dato i suoi frutti, non solo per la vittoria, ma per i rapporti riallacciati con i suoi genitori e la reunion familiare durante la finalissima: “Facendo ancora una volta di testa mia sono riuscita a realizzare un sogno che avevo da una vita, a essere capita dai miei genitori e a riunire tutta la mia famiglia“.

Nikita ricorda i sacrifici fatti per essere arrivata qui, andando contro le volontà della famiglia, che però adesso la apprezza e la sostiene: “A 18 anni ero in mezzo a una strada perché i miei non condividevano il mio desiderio di fare la modella. Ho trascorso il mio primo Natale a Milano da sola, senza conoscere nessuno, cercando una pizzeria aperta e prendendo un sonnifero per dormire. Perché a casa mia non ci potevo stare, o facevi quello che ti dicevano o eri fuori. Nel 2020 ho provato a riallacciare i rapporti con la mia famiglia e a fare una cena tutti insieme. Grazie al GF Vip i miei genitori hanno accettato il mio lavoro, mi hanno sostenuta, mi hanno vista in tutte le mie sfaccettature. È stata una rivoluzione familiare“.

