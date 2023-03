GF Vip, Nikita delusa da Oriana/ "Le ho detto 'andiamo oltre', ma lei..."

Nikita infastidita da Oriana: “Mi ha detto che sono superficiale“

Al Grande Fratello Vip 2022 serpeggia malumore tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. A creare fastidio, soprattutto nell’influencer venezuelana, è stata la scelta da parte della produzione di inserire al suo fianco nel gruppo della radio anche la stessa Nikita, con la quale i rapporti non sono propriamente idilliaci. Oriana si è parecchio lamentata di questa decisione, fatto che ha infastidito e non poco la coinquilina, come mostra un video condiviso sul sito del reality. “Mi ha detto che sono superficiale, mi ha tirato fuori un sacco di altre cose di mesi fa. Se io dovessi tirare fuori tutte le cose che del percorso di Oriana non mi sono piaciute, ne avrei un sacco“: così Nikita si è sfogata con Milena Miconi.

Nikita attacca nuovamente Oriana, spiegando che per un’esperienza di gruppo come la radio sia necessario deporre le armi e regalare un po’ di allegria e buonumore nella Casa: “Le ho detto: ‘Sii professionale, dobbiamo fare la radio, facciamo la radio. Portiamo un po’ di allegria, positività, profondità. Andiamo oltre’“. Oriana, però, le avrebbe così risposto: “Ha detto: ‘Eh ma io non sono così falsa, non riesco a fingere’. Ma non si tratta di finzione, si tratta di professionalità. Non c’entra niente quello che sta dicendo con quello che dobbiamo fare in radio“.

Oriana si sfoga con Luca Onestini per l’esperienza in radio

Oriana Marzoli non aveva assoluta intenzione di condividere l’esperienza della radio con Nikita Pelizon. E, al Grande Fratello Vip 2022, se n’è lamentata con Luca Onestini, il quale però ha cercato di farla ragionare: “Devi essere più felice che siamo insieme, deve avere più peso la cosa bella di una cosa brutta“. L’ex tronista sta cercando di mediare tra le due concorrenti (che proprio non si sopportano), e dimostra come anche con Nikita i rapporti si siano decisamente rasserenati nell’ultimo periodo.

“Sono molto stressata – ammette Oriana che, ricordando la precedente esperienza in radio in cui era con tutti i suoi amici, aggiunge – L’altra volta era stato bellissimo perché eravamo la squadra più divertente, è stato top“. L’intenzione di Luca Onestini è però quella di portare il buonumore in Casa e vivere l’esperienza del reality con positività, sino alla finale: “Voglio pensare alle cose belle“.











