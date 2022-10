GF Vip, Nikita Pelizon come Marco Bellavia?/ Isolata in Casa, ira web: “Cast di me*a”

Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon nel mirino dei concorrenti

Una nuova bufera mediatica si abbatte sul Grande Fratello Vip 2022, dopo l’addio di Marco Bellavia e la mancanza di empatia dimostrata da buona parte dei coinquilini nei suoi confronti. Questa volta a finire nel bersaglio di alcuni Vipponi è Nikita Pelizon che, per alcuni suoi atteggiamenti, pensano porti sfortuna. A sollevare il caso è stato un gruppetto composto da Elenoire Ferruzzi, Giaele De Donà, Sara Manfuso e Antonino Spinalbese che, in cucina, hanno iniziato a parlare di lei e di alcuni comportamenti a loro dire inquietanti.

“Da quando mi hai detto la roba degli occhi, adesso ogni volta che le parlo la fisso“: così Giaele si rivolge ad Elenoire, riferendosi a Nikita. Anche Sara avalla la loro teoria secondo cui lo sguardo della Vippona sia strano: “Il segreto quindi è fissarla a propria volta“. Anche Elenoire ritiene che i comportamenti della coinquilina siano strani e, per questo, rivolge un messaggio verso l’esterno: “Mamma mandami un corno ti prego, anzi due“, tra le risate di Antonino. Giaele, parlando del corno, dice: “Io ce l’ho, l’ho portato“. E Sara appoggia le Vippone: “In puntata cacciamolo“.

Nikita Pelizon, i fan la sostengono e scatenano la polemica: “Che cast di me**a“

I giudizi del gruppetto su Nikita Pelizon hanno scatenato la rabbia del pubblico del Grande Fratello Vip 2022. Su Twitter molti hanno preso le difese della giovane concorrente, attaccando coloro che la accusano di portare iella nella Casa. “SIETE ESSERINI BECERI E IGNORANTI. Nikita non si tocca” scrive un utente. Molti si soffermano sulla gravità di queste parole: “Antonino, Elenoire e Sara che dicono di volere un corno perché Nikita porta sfortuna. Ma vi rendete conto della gravità delle cose che dite? Che cast di me**a quest’anno“.

C’è anche chi accosta il pregiudizio dei Vipponi verso Nikita a quello che ha dovuto subire la grande Mia Martini in passato: “Vi ricordo che Mia Martini è morta a causa del pregiudizio, a causa di alcuni ignoranti che insistevano sul fatto che portasse iella… Non sono consapevoli delle azioni che stanno compiendo ma tutto ciò è molto grave. Nikita per fortuna è FORTE“. Dopo Marco Bellavia, Nikita Pelizon: i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 sembrano fare gruppetto contro la giovane concorrente, la quale può comunque contare sul sostegno di numerosissimi fan.

Antonino, Elenoire e Sara che dicono di volere un corno perché Nikita porta sfortuna.

Ma vi rendete conto della gravità delle cose che dite?

Vi ricordo che Mia Martini è morta a causa del pregiudizio, a causa di alcuni ignoranti che insistevano sul fatto che portasse iella…

Non sono consapevoli delle azioni che stanno compiendo ma tutto ciò è molto grave.

