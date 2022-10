GF Vip, Nikita Pelizon difesa dall’ex Matteo Diamante/ “Presa di mira, non lo meriti”

Grande Fratello Vip 2022, Matteo Diamante difende Nikita Pelizon: “Guardati le spalle“

Al Grande Fratello Vip 2022 una delle concorrenti più chiacchierate degli ultimi giorni di reality è indubbiamente Nikita Pelizon. La Vippona è infatti stata spesso presa di mira da alcuni coinquilini, tra cui Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta, per il suo modo di parlare, di fare e di porsi agli altri. Spesso hanno parlato alle sue spalle e l’hanno irrisa per il suo accento e per le parole che utilizza per esprimersi, provocando la furente rabbia del pubblico sui social che l’ha difesa a spada tratta.

Ora però a prendere le sue difese ci pensa anche un suo illustre ex, anch’egli volto noto dello spettacolo: Matteo Diamante. Nonostante la fine della loro storia d’amore, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi conserva di lei ancora un buon ricordo e la mette in guardia con un commento su Twitter, in cui le indirizza indirettamente un consiglio: “Due cose: Nikita non fa più parte della mia vita, forse. Forse non ne fa più parte nel modo in cui ne faceva prima, ma vederla presa di mira in quel modo mi ha molto infastidito. Non te lo meriti Nikita, sei bella cosi, non cambiare. Seconda cosa: GUARDATI LE SPALLE“.

Nikita Pelizon presa di mira al Grande Fratello Vip 2022: il pubblico la sostiene

Secondo Matteo Diamante, dunque, Nikita Pelizon dovrebbe stare attenta ai coinquilini che sparlano di lei al Grande Fratello Vip 2022. Il messaggio del ragazzo è stato parecchio apprezzato sui social e in molti l’hanno elogiato per il pensiero verso la ex. La Pelizon d’altronde si sta palesando sempre più come protagonista del reality: attenta osservatrice delle dinamiche di gioco, spesso riservata, ha intrecciato un legame solo con le persone di cui realmente si fida, come l’amico George Ciupilan, senza comunque tirarsi indietro nell’esporre un giudizio critico su ciò che accade in Casa.

Anche per questo, oltre che per la sua sensibilità e per il fatto di essere spesso bersaglio di attacchi e irrisioni alle spalle, è diventata una delle concorrenti preferite del pubblico, che sui social quotidianamente la difendono, la supportano e spendono per lei parole di apprezzamento.

