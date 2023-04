GF Vip: Nikita Pelizon, “reunion” con Antonella e Ginevra/ “Le persone che sanno…”

Nikita Pelizon, l’amicizia con Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini continua anche dopo il GF Vip

L’edizione ormai conclusa del GF Vip 7 ha messo in evidenza le peculiarità di caratteri diversi che, oltre a tensioni e liti, hanno alimentato la nascita di rapporti di tenera amicizia e affetto. Anche la vincitrice del reality condotto da Alfonso Signorini, Nikita Pelizon, è riuscita ad intrattenere rapporti importanti che a quanto pare stanno avendo un seguito anche ora che il sipario sul GF Vip è calato.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Lovric la sblocca! Live score

Nikita Pelizon non ha avuto certo un percorso facile, in particolare per quanto riguarda i rapporti umani al GF Vip; nelle ultime fasi del reality si è trovata quasi sola, senza qualcuno che realmente fosse dalla sua parte. A dispetto di tante nomination accumulate nel corso dei mesi, qualcuno però ha visto in lei un’amica sincera e anche fuori dalla Casa il rapporto sembra andare a gonfie vele. Gli ultimi scatti di Antonella Fiordelisi mettono in evidenza proprio questo; con la presenza anche di Ginevra Lamborghini, le tre amiche hanno avuto modo di riunirsi ora che le dinamiche del GF Vip sono giunte ai titoli di coda.

Diretta/ Udinese Monza (risultato 1-0) streaming video tv: intervallo!

Antonella Fiordelisi “celebra” il rapporto con Nikita Pelizon e Ginevra: “Voi l’avete fatto…”

“Mi piacciono le persone che sanno andare oltre e si ricredono. Voi l’avete fatto, grazie“, queste le parole di Antonella Fiordelisi usate come didascalia alla foto pubblicata su Twitter. La fidanzata di Edoardo Donnamaria usa dunque un messaggio eloquente per celebrare l’incontro con Nikita Pelizon e Ginevra Lamborghini, quasi “emarginate” nella loro amicizia rispetto ai rapporti intercorsi nella Casa del GF Vip.

Negli scorsi giorni Nikita Pelizon aveva già avuto modo di riabbracciare Antonella Fiordelisi; dimostrazione eloquente di quanto il rapporto nato sotto la luce dei riflettori fosse tutt’altro che fine all’esperienza al GF Vip. La vincitrice del reality condotto da Alfonso Signorini aveva celebrato sui social anche il suo incontro con Matteo Diamante. Dopo i trascorsi sentimentali, tra i due è nata una tenera e sincera amicizia e dopo la vittoria Nikita Pelizon non poteva che tornare tra le sue braccia per un ringraziamento sincero. Il suo ex fidanzato era infatti tra i più focosi nell’ostentare il tifo per la modella, convinto di quanto fosse colei che più di tutti meritava il trionfo valido per la settima edizione del GF Vip.

Diretta/ Cagliari Juventus Primavera (risultato finale 5-3): un epilogo incredibile!

© RIPRODUZIONE RISERVATA