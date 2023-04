GF Vip, Oriana Marzoli accusa Nikita “neanche un abbraccio”/ Lei replica su Instagram

GF Vip, Oriana Marzoli accusa Nikita Pelizon: “Manco mi ha guardata“

Sebbene il Grande Fratello Vip sia finito da ormai qualche giorno, la vittoria di Nikita Pelizon ha lasciato pesanti strascichi. Soprattutto in Oriana Marzoli, che si è detta amareggiata dal comportamento tenuto dall’ex coinquilina nel corso della finale. L’influencer venezuelana ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, in cui ha parlato anche del suo rapporto con Daniele Dal Moro e della bellissima sorpresa ricevuta durante la finalissima. Ma si è anche espressa sulla vittoria della “rivale”, accusandola di averla ignorata una volta appreso il verdetto.

“I complimenti glieli ho fatti sul momento, in diretta, ma in quel momento mi sono sentita un po’ rifiutata” ha confessato Oriana, che ha aggiunto: “Appena le ho detto auguri, manco mi ha guardata, neanche un abbraccio. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma non mi interessa niente, quando qualcuno vince un reality alla fine esce fuori la verità. In più ho letto e ho visto tante cose che ha risposto sui social, facendo capire che ero una maleducata. Mamma mia tesoro, hai finito il reality: superami, volta pagina, io non ho tempo“.

Oriana Marzoli sembra aver ormai superato il Grande Fratello Vip a differenza di Nikita che, a suo dire, continuerebbe ancora a parlare della finale e dei comportamenti dell’ex coinquilina. Tuttavia le dichiarazioni dell’influencer e compagna di Daniele Dal Moro a Casa Chi non sono affatto passate inosservate, e hanno scatenato la veemente reazione social della fanbase di Nikita. Secondo loro, infatti, non è vero che la Pelizon non ha abbracciato Oriana dopo aver scoperto di essere la vincitrice.

A smentire le parole di Oriana sarebbero alcuni video, condivisi su Instagram dai fan di Nikita e ricondivisi pubblicamente dalla stessa ex Vippona nelle stories. “Abbiamo i video“, scrive Nikita lanciando una vera e propria frecciatina alla Marzoli. Insomma, le polemiche non si placano e anche a distanza di pochi giorni le due grandi protagoniste del Grande Fratello Vip non si risparmiano frecciatine.

