GF Vip: Oriana Marzoli, accuse choc dal web/ “Che falsità! Daniele scappa…”

Daniele Dal Moro e la ripicca dopo la nomination al GF Vip : il gesto di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è ormai sicura di avere un posto per la tanto attesa finale del GF Vip, ciò non implica però una minore influenza del giudizio dei telespettatori che da un momento all’altro potrebbe cambiare. A scuotere il web nelle ultime ore è stato proprio un suo atteggiamento che avrebbe generato un corposo dissenso da parte degli utenti. Tutto sarebbe partito da una clip diffusa in rete dove, nella propria camera, Oriana Marzoli avrebbe peccato di “omertà” nei confronti di Daniele Dal Moro.

Nella clip incriminata, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembrano parlare di questioni banali; ad un tratto però, la showgirl venezuelana si rende protagonista di un gesto che ha generato l’ira del web. Il veneto era sul punto di portare del gelato ad Edoardo Tavassi ma viene prontamente incalzato da Oriana: “La voleva anche Alberto”. Daniele Dal Moro risponde in maniera stizzita: “Eh Alberto niente, mi ha nominato, col caz*o che gliela porto!“. E’ proprio in questo momento che la prossima finalista del GF Vip si rende protagonista dell’azione tanto criticata.

Oriana Marzoli nasconde la verità a Daniele Dal Moro: “Ti ha nominato?”

“Ti ha nominato? Te l’ha detto lui?”, domanda con presunta ingenuità Oriana Marzoli, ma in realtà la giovane era già a conoscenza della risposta a differenza di Daniele Dal Moro. Il veneto infatti si dice convinto che sia stato Alberto De Pisis a nominarlo quando invece la showgirl venezuelana è ben consapevole della realtà dei fatti. Il nome di Daniele Dal Moro è stato fatto da Giaele De Donà ma la donna non dimostra la minima volontà di voler mettere al corrente dei fatti il giovane.

Appurato il comportamento di Oriana Marzoli, gli appassionati del GF Vip non hanno usato mezze misure nel criticare l’atteggiamento della donna. “La falsità di questa donna mi fa veramente schi*o! Daniele scappa da questa!”, questo uno dei tanti pareri apparsi su Twitter; un dissenso palese nei confronti dell’omertà della showgirl. La prossima finalista del reality ha lasciato che Daniele Dal Moro si scagliasse contro Alberto De Pisis nonostante fosse consapevole di quanto quell’accanimento fosse ingiusto e infondato. E’ lecito credere che la questione venga trattata anche in puntata, così da conoscere la versione dei fatti da parte dei diretti interessati.











