GF Vip: Oriana Marzoli, crollo emotivo per le critiche/ “Dicono che mi ubriaco…”

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata particolarmente dura per alcuni concorrenti dell’attuale edizione del reality, al punto che per qualcuno il contraccolpo ha effetti ancora oggi. In particolare, Oriana Marzoli si è mostrata nel corso delle ultime ore decisamente sconfortata dopo la valanga di critiche ricevute tra opinionisti e compagni al GF Vip. Il tutto è sfociato nel solito sfogo con Daniele Dal Moro che a suo modo ha provato a dare conforto alla showgirl venezuelana.

“Sono solo cose brutte: mi mettono allo stesso livello, mi dicono che sono un’ubriacona. Anche sentire Orietta che dice che tiro fuori il peggio di Luca e che sono una volgare, ma come ti permetti? Io ci sono sempre stata per lui!”. Queste le parole di Oriana Marzoli nel suo sfogo con Daniele Dal Moro e dopo le vicissitudini dell’ultima puntata. La showgirl venezuelana è scoppiata in lacrime, palesemente ferita dalle parole non proprio delicate riservate nei suoi confronti in particolare rispetto al suo rapporto con Luca Onestini. Il veneto, che ha accolto il suo sfogo, ha cercato di mettere in ordine i pezzi dell’accaduto per offrire un giudizio razionale sulla questione.

Daniele Dal Moro cerca di consolare Oriana Marzoli: “Altre volte ti hanno fatto i complimenti…”

“Nessuno ti ha detto che sei un ubriacona” – chiarisce Daniele Dal Moro – “Ascolta me: ti hanno detto che fai casino quando bevi, siamo in un programma televisivo. Gli opinionisti lo sai come fanno. L’hanno fatto tante volte anche con me; Non ti sto dicendo di far finta di niente”. Il veneto cerca così di riportare alla calma Oriana Marzoli che, dal canto suo, fatica a ragionare lucidamente sulla questione essendo parte in causa.

“Non ti sto dicendo di far finta di niente, lo so che ci resti male; però non dargli più peso di quello che ha. Tante volte ti hanno detto belle cose“. Conclude così il discorso Daniele Dal Moro, che cerca di far comprendere a Oriana Marzoli come il tutto faccia parte del gioco. L’esposizione di un reality come il GF Vip implica la messa in onda costante di scene di vita quotidiana; è chiaro dunque che ciò metta tutto e tutti al servizio del giudizio altrui che può essere tanto positivo quanto negativo. Daniele Dal Moro mette dunque in risalto come, in altre circostanze, siano arrivati anche i complimenti; motivo lecito per andare oltre determinate parole che restano relegate al giudizio degli opinionisti.

