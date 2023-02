GF Vip, Oriana simula conati di vomito al passaggio di Antonino/ Web in rivolta!

GF Vip 2022, Oriana Marzoli mima il vomito al passaggio di Antonino Spinalbese

In un quadro di dinamiche, alleanze ed inimicizie in costante evoluzione e cambiamento, nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 le certezze sono ben poche. Una di queste, in particolare, è il sentimento di ribrezzo ed antipatia di Oriana Marzoli verso Antonino Spinalbese. A Cinecittà avevano instaurato un rapporto di complicità, spintosi oltre con baci e notti di fuoco, ma i due si sono gradualmente allontanati e la rottura pare ora insanabile. Al punto che la stessa influencer venezuelana sembra proprio rigettare l’immagine del suo coinquilino, anche quando le passa accanto.

Antonino Spinalbese choc/ "Non voglio un altro figlio, penserò prima a Luna Marì"

E ciò che è accaduto nelle ultime ore lo conferma. Mentre si trovava nella sauna, Oriana ha infatti simulato rumorosamente alcuni conati di vomito al suo passaggio davanti a lei in giardino. Una reazione durissima ed immediata, che dimostra come la sola presenza dell’hairstylist tra le mura di Cinecittà possa portarla alla rabbia.

Daniele Dal Moro in lacrime per Oriana/ "Le cose non sono andate come speravo"

Oriana contro Antonino, web indignato per il suo gesto

Tuttavia il gesto di Oriana Marzoli verso Antonino Spinalbese non è affatto passato inosservato, e sul web è subito scoppiata la polemica. Numerosissimi telespettatori del Grande Fratello Vip 2022 hanno riversato su Twitter la propria indignazione per la reazione della concorrente. “Comunque oriana che fa il conato del vomito ad antonino è ai livelli dello sputo da parte di elenoire secondo me” scrive un utente. Molti su Twitter, infatti, hanno paragonato il gesto di Oriana allo sputo di Elenoire Ferruzzi al passaggio di Nikita Pelizon.

Antonino Spinalbese ha usato il cellulare al GF Vip?/ Oriana svela: "Lo sanno tutti…"

Nel caso di Elenoire, era stato attivato un televoto flash in diretta in cui il pubblico poteva decidere se eliminarla o meno dalla Casa. Verranno presi provvedimenti simili contro Oriana Marzoli? Sul web in molti ne chiedono la squalifica o quantomeno un richiamo. Tra poche ore prenderà il via una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 e scopriremo se tale vicenda verrà trattata o meno in puntata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)

comunque oriana che fa il conato del vomito ad antonino è ai livelli dello sputo da parte di elenoire secondo me #gfvip #nikiters — “Exstraterrestre” (@comodino_666) February 8, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA