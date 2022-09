GF Vip, Pamela Prati gela Marco Bellavia “solo una simpatia”/ La showgirl frena e…

Grande Fratello Vip 2022: Pamela, Marco e Gegia a confronto

Al Grande Fratello Vip 2022, nella puntata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha affrontato il tema sulla conoscenza tra Pamela Prati e Marco Bellavia. Se la showgirl è ancora restia a lasciarsi andare, l’ex conduttore sembra invece ormai coinvolto e realmente interessato a lei. Tuttavia il confronto in salone mette in mezzo, inaspettatamente, anche Gegia. La Prati spiega come al momento il rapporto con Marco sia paragonabile ad una semplice amicizia e che è ancora presto per parlare di amore: “Non è iniziato niente ancora, è solo una simpatia“.

A quel punto il conduttore le chiede il motivo, ed interviene subito Gegia, che spiega come Marco Bellavia stia dormendo a letto con lei: “Dorme con me. Non sono contenta, stasera lo caccio“. L’attrice spiega perché il coinquilino stia dormendo con lei e perché non sia così contenta di averlo ospitato al suo fianco a letto: “La notte gli prendono gli attacchi. L’ho ospitato perché non voleva dormire con Daniele perché avevano litigato. Mi dice: ‘Mi fai mettere in un angolino?’. Gli ho detto ‘sì, basta che non mi tocchi’. Non ha il sonno agitato, lo fa apposta“.

In salone si accende il dibattito sul rapporto tra Pamela Prati e Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022. Numerosi concorrenti sono convinti che il coinquilino provi davvero un sentimento per la showgirl, come fa notare Charlie Gnocchi: “Lui è innamorato perché una donna come Pamela non gli è mai capitata. Trema e lo racconta a tutti“. Al momento Bellavia preferirebbe però riflettere sulla questione e trovare un proprio equilibrio interiore, che in questo momento gli manca come da lui rivelato nel reality.

Intanto, mentre in salone si consumava il dibattito, i conduttori del GF Vip Party Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli commentavano le dinamiche dei fatti. Estremamente attenti al presunto affaire sentimentale tra Pamela Prati e Marco Bellavia, si sono lasciati anche andare a qualche commento. Come la stessa Soleil che, leggendo i commenti degli utenti del web che invitano la Prati a lasciarsi andare al sentimento, esprime il suo pensiero a riguardo: “Lei credo sia stata molto chiara. Io sono dell’idea che più le affretti le cose, più si rovinano“.











