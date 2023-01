GF Vip: perchè Edoardo e Antonella si sono lasciati?/ Oriana centro delle discussioni

Donnalisi ancora in crisi al GF Vip: la love story è davvero al capolinea?

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono assoluti protagonisti al Grande Fratello Vip, sia singolarmente che in coppia. Da diversi mesi, i due hanno iniziato un intenso rapporto sentimentale che però, con il passare delle settimane, stenta a decollare. Più ombre che luci, più liti che serenità per i Donnalisi; l’ultima settimana sembra quasi la punta dell’iceberg di una love story che ha portato entrambi verso una vera e propria crisi di nervi.

Gli ultimi giorni sembrano aver decretato per l’ennesima volta la fine della storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Rispetto al passato, questa volta la discussione fatale sembra essere stata generata dal ruolo di Oriana Marzoli. La showgirl venezuelana non si è mai risparmiata negli attacchi nei confronti della fidanzata di Edoardo, portandola spesso all’esasperazione. Inoltre, l’amicizia tra Oriana ed Edoardo al GF Vip è sia fonte di gelosia che motivo di risentimento per Antonella al punto da arrivare a prendere la drastica decisione di allontanarsi da Edoardo.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: l’amicizia con Oriana li divide

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra attraversare una nuovo capitolo di quella che da molti viene considerata una vera e propria fiction. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da scontri quasi senza precedenti, con Antonella arrivata quasi a sentirsi male per i continui sfoghi e attacchi di pianto. All’origine dei dissapori ci sarebbero l’amicizia tra Edoardo e Oriana Marzoli, oltre ai continui attacchi di quest’ultima.

Antonella Fiordelisi non solo non accetta l’amicizia tra Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli, ma soprattutto non riesce a concepire come il proprio fidanzato non prenda una posizione visti i continui scontri con la showgirl venezuelana. Nello specifico, la donna lamenta come il fidanzato si unisca alle risate comuni quando è oggetto di scherno da parte di Oriana. Dal canto suo Edoardo ha cercato a più riprese di spiegare la bonarietà dei suoi gesti al GF Vip, arrivando anche a dire senza giri di parole di non voler rinunciare all’amicizia di Oriana per lei. Tanto è bastato per scatenare l’ira di Antonella Fiordelisi e i violenti scontri verbali per i Donnalisi. Non resta che attendere e vedere se, per l’ennesima volta tornerà il sereno o se questa volta la storia sia davvero giunta al capolinea.

