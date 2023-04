GF Vip, reunion tra Antonella, Donnamaria e Matteo Diamante/ Scatenati in discoteca

GF Vip, reunion tra Antonella, Donnamaria e Diamante all’insegna del divertimento

L’edizione del Grande Fratello Vip 2022 è stata molto controversa e, sicuramente, una delle più contestate tanto da richiedere l’intervento di Pier Silvio Berlusconi. Nonostante questo, però, sembrano essersi create delle amicizie durature all’interno delle due fazioni. In effetti, alcune ore fa c’è stata una reunion tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Matteo Diamente e George Ciupilan.

All’appello manca la vincitrice, Nikita Pelizon, ma la serata gli ex concorrenti l’hanno passata all’insegna del divertimento. “Sono due giorni che prendo dita negli occhi” allude Diamante ai ‘Donnalisi” che si sono scatenati in discoteca. Amicizia rinnovata anche tra il tik toker e l’ex fidanzato della modella che sembravano aver chiuso ogni rapporto. Insomma, sembra che anche al di fuori della casa i ‘vipponi’ non riescano a staccarsi l’uno dall’altra.

A proposito di ex concorrenti, alcuni giorni fa è trapelato uno scoop piuttosto croccante su alcuni protagonisti del Grande Fratello Vip 2022. Se spente le luci della casa di Cinecittà, molti ‘vipponi’ sono tornati alla loro vita normale altri sembrerebbero ancora in cerca di notorietà.

A lanciare questa indiscrezione ci ha pensato Amedeo Venza che, sul suo profilo social, ha dichiarato: “Due chiacchieratissimi vipponi di questo Grande Fratello Vip appena concluso stanno facendo il giro di tutte le agenzie per fare qualche serata. E menomale che non volevano farle e stavano bene così…” L’esperto di gossip non ha rivelato l’identità degli ex concorrenti del GF Vip, ma ha lasciato intendere di chi si possa trattare senza rovinare la sorpresa.

