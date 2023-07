Giulia Salemi, via dal Grande Fratello Vip?/ L’influencer conferma: “Mi dedicherò a nuovi progetti”

Giulia Salemi ‘fatta fuori’ dal GF Vip: le sue parole

Come anticipato da TvBlog, la rivoluzione che Pier Silvio Berlusconi sta mettendo in atto per il palinsesto Mediaset è più che severa. L’amministratore delegato ha deciso di impostare in modo del tutto diverso il Grande Fratello Vip, cambiando non solo il cast ma anche le opinioniste. Sembra che a risentire di questi cambiamenti si aggiunga anche Giulia Salemi, la curatrice social del programma.

Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello Vip?/ Non sarà più la voce del web, lo scoop: "Al suo posto…"

L’influencer ha lasciato intendere che il prossimo anno non verrà riconfermata al Grande Fratello Vip: “Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile. Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto.” Sembra che l’ex gieffina non si occuperà più di leggere i tweet nel reality show, ma di un nuovo format Salotto Salemi. La curatrice social, a novembre, condurrà uno spazio su una piattaforma social in cui mostrerà vari make-up: “Mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi“. A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti” ha aggiunto l’ex gieffina.

Giulia Salemi ordina un drink ma lo rimanda indietro/ Pierpaolo Pretelli riprende tutto e il video è virale

Giulia Salemi via dal GF Vip? La decisione di Pier Silvio Berlusconi

Da qualche ora è iniziata a circolare l’indiscrezione secondo cui, l’influencer sarebbe stata fatta fuori dal Grande Fratello Vip. A lanciare lo scoop ci ha pensato TvBlog: “Come spifferato da Dagospia, Cesara Buonamici sarà opinionista del Grande fratello (titolo senza “vip” ne numero) e sarà pure opinionista unica, come scritto correttamente dal blog di Davide Maggio“.

E ancora: “Per altro, questo lo possiamo aggiungere noi di TvBlog, oltre a Orietta Berti e Sonia Bruganelli, un altro volto della scorsa edizione del Gf vip non farà più parte del cast fisso del varietà. Non sarà infatti più presente al Grande fratello nel suo ruolo di inviata nel mondo social Giulia Salemi. Discussioni in corso su chi prenderà il suo posto in quel ruolo”.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano?/"Le farò anche io la proposta, però…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA