GF Vip, scintille tra Sarah e Nikita “sei una gran falsa!”/ “Non permetterti di…”

Altissima tensione al Grande Fratello Vip 2022 dopo una clip che vede protagonisti Sarah Altobello, Nikita Pelizon e Luca Onestini. Il filmato ripercorre una dinamica piuttosto spinosa, in cui Luca accusa Nikita di aver fatto passare Sarah per una poco di buono ed un’arrampicatrice sociale. Le presunte parole di Nikita sono state riferite dall’ex tronista alla coinquilina, che ha affrontato la Pelizon di petto accusandola di false insinuazioni. In salone, al termine della clip, esplode il dibattito che coinvolge i tre diretti interessati.

La Altobello spiega per quale motivo abbia creduto alle parole di Luca: “Io con Luca ho un rapporto meraviglioso dal primo giorno, l’unica persona che mi ha sempre capito, dimostrandomi il bene. Sicuramente il rapporto con lui è più di quello che ho costruito con Nikita“. La Pelizon, in riferimento alle allusioni sul passato di Sarah, afferma: “Se questo è passato, mi dispiace. Detto questo, stavo parlando con Luca ma le cose non sono andate così“.

Luca Onestini cerca di chiarire ulteriormente come, a suo dire, sarebbero andate le cose al Grande Fratello Vip 2022: “Mi sveglio, Sarah viene da me e mi fa: ‘Non sai quello che mi ha detto Nikita di te ieri’. E io le dico: ‘Neanche tu sai quello che Nikita ha detto di te’. E le ho raccontato le cose, come si vedono nei video. Si sente Nikita ripetere: ‘Sarah ha detto più volte che è stata un’arrampicatrice sociale’, cosa che non ha detto. Questo portare eventuali pettegolezzi per dare della poco di buono davanti a tutta Italia a una ragazza, mi fa schifo. Lo posso dire o no?“.

La Pelizon cerca così di difendersi: “Mi spiace per quello che è uscito“. Sarah si sente tradita dalle presunte insinuazioni diffuse da Nikita, lanciandole una sonora accusa in diretta: “Sei una gran falsa, perché fino a ieri mi facevi i capelli“. E aggiunge: “Tu devi vedere la persona mia qua dentro, non permetterti di parlare del mio passato. Io non ti conosco“.











