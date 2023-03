GF Vip, Soleil Sorge emozionata per i ‘Donnalisi’/ “Mi sto commuovendo per una clip”

GF Vip, Soleil Sorge commenta la clip dei ‘Donnalisi’: “Grande film d’amore“

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 di ieri sera ha regalato forti emozioni ad Antonella Fiordelisi, nonostante la lontananza da Edoardo Donnamaria. L’ex concorrente le ha infatti dedicato una romantica video-lettera dall’esterno per farle sentire la sua vicinanza, dopo gli ultimi giorni della ragazza vissuti nel segno della sofferenza e della malinconia. Anche dall’esterno, però, in molti si sono commossi per i ‘Donnalisi’, uniti da un forte amore ma al momento separati soltanto dalle quattro mura di Cinecittà.

Anche Soleil Sorge non ha nascosto la sua emozione osservando le clip dedicate alla coppia e le lacrime di Antonella degli ultimi giorni. Nel corso della conduzione del GF Vip Party, nella puntata di ieri sera, l’ex gieffina si è ritrovata a commentare con Pierpaolo Pretelli la clip della produzione dedicata alla coppia. “Le clip che fanno al Grande Fratello rendono tutto ciò che vivi il miglior film della tua vita” commenta Soleil, che aggiunge: “Grande film d’amore, quando li vedi piangere sembra che abbiano perso l’altro amore in guerra“.

Soleil Sorge al GF Vip Party: “Mi sto commuovendo per i Donnalisi“

Le lacrime di Antonella Fiordelisi, gli abbracci e i sorrisi più belli tra i ‘Donnalisi’ e il meglio di quello che hanno vissuto insieme nella Casa hanno sciolto Soleil Sorge. La conduttrice del GF Vip Party non ha retto l’emozione osservando la coppia al Grande Fratello Vip 2022, confessando: “Che cuccioli. Che poi non stai male in sé, ma guardando lei in queste clip“.

Soleil non nasconde l’emozione guardando la clip in diretta e commenta: “Io mi sto commuovendo per i Donnalisi, mi sto veramente commuovendo per una clip dei Donnalisi. Siamo ufficialmente arrivati alla frutta, ho più lacrime di Antonella dopo questa clip“.

