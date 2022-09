GF Vip, Soleil Sorge “Patrizia Rossetti voleva ‘affogarmi’? La sfido a nuoto”/ E replica a Cristina Quaranta…

Grande Fratello Vip 2022: Soleil Sorge risponde alle critiche di Patrizia e Cristina

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta si sono lasciate andare ad alcune dichiarazioni contro Soleil Sorge. Se la prima ha duramente attaccato lei ed Alex Belli, definendoli “protagonisti antipatici” della scorsa edizione del reality, la Quaranta ha invece preso di mira la Sorge per un fatto ben specifico. All’ex ragazza di Non è la Rai, infatti, non sarebbero andate giù le pesanti critiche di Soleil a Miriana Trevisan della scorsa edizione, definite “cattiveria gratuita“.

Ora è arrivata la secca risposta di Soleil, che controbatte alle critiche. Interpellata sulla questione da Giulia Salemi durante il GF Vip Party, la Sorge confessa: “Ormai c’è una fila immensa di persone che puntualmente arrivano, sai quanto le persone amino inventarsi critiche su una persona, attaccare qualcuno per creare un po’ di hype attorno a sé. Lo fanno spesso, spesso non hanno neanche i presupposti e non ti conoscono“.

Soleil Sorge contro le critiche: “Le aspetto sulla sponda del fiume…“

Soleil Sorge ritiene dunque che le critiche ricevute da Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 2022 siano infondate. Al GF Vip Party spiega che i giudizi negativi se li fa scivolare addosso, non dandoci troppo peso ma avvertendo le dirette interessate: “Ti dico la verità: ormai ho imparato un po’ a farmi scivolare addosso queste cose, quindi io come al solito aspetto sulla sponda del fiume. Perché prima o poi devono stare sempre attente a parlare degli altri, è un attimo che poi si fanno delle figure non proprio bellissime, e allora lì mi diverto“.

Tra le critiche ricevute, anche le forti parole di Cristina Quaranta: nella chiacchierata con Patrizia Rossetti, l’ex Non è la Rai ha rivelato che, se fosse stata nei panni della Trevisan lo scorso anno, “l’avrebbe affogata“. Parole alle quali Soleil risponde con un guanto di sfida: “Ero terrorizzata quando l’ho sentita dire che mi avrebbe affogata, lì ho detto: ‘Aiuto’. Comunque se vuole fare una sfida di nuoto, ci vediamo in piscina“.











