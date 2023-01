GF Vip, Soleil Sorge si scusa dopo lite con Luca Onestini/ “Brutta pagina televisiva”

Grande Fratello Vip 2022, Soleil interviene sui social dopo la lite con Luca Onestini

Ieri sera il pubblico del Grande Fratello Vip 2022 ha assistito ad uno scontro di fuoco tra Luca Onestini e Soleil Sorge nello studio del programma. Lo showgirl, che nelle ultime due puntate ha vestito i panni di opinionista in vece dell’assente Sonia Bruganelli, è stata protagonista in entrambe le dirette di duri affronti contro l’ex fidanzato, ora concorrente a Cinecittà. Tuttavia, per una resa dei conti definitiva, la produzione ha pensato ad un faccia a faccia in studio in cui entrambi si sono detti tutto ciò che pensavano l’uno dell’altra.

Il loro confronto ha portato a galla tutti i malumori e gli attriti degli ultimi anni, dalla rottura nel 2017 ad oggi. Alla fine, però, nessuno ha vinto se non la consapevolezza che il loro rapporto è stato macchiato da eccessivo rancore ed incomprensioni che non hanno fatto bene ad entrambi. Su Twitter, in particolare, Soleil è intervenuta a fine puntata rendendosi conto che la lite con Onestini non ha regalato al pubblico una bella pagina di televisione italiana. E, per questo motivo, ha deciso di fare un passo indietro scusandosi.

Soleil Sorge ha risposto su Twitter a un commento condiviso dal giornalista Gabriele Parpiglia che, assistendo allo scontro al Grande Fratello Vip 2022, ha scritto: “Io voglio bene e stimo @Soleil_stasi. Lei può davvero aver un futuro da conduttrice molto più di altre ma questa ‘cosa’ va spenta . Stop totale . non le fa bene“. Forse rendendosi conto di aver esagerato, la showgirl ed ex gieffina ha condiviso le sue scuse pubbliche augurandosi che una cosa simile non accada più.

“Pienamente d’accordo con te. Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel “confronto”vissuto questa sera al #Gfvip . Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due ne mi auguro rientrerà più nella mia vita” il messaggio di Soleil.

Pienamente d’accordo con te. Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel “confronto”vissuto questa sera al #Gfvip . Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due ne mi auguro rientrerà più nella mia vita.🙏🏼 https://t.co/MVDJ0nFdn4 — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) January 3, 2023













