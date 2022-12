GF Vip, Sonia Bruganelli commossa “mi sono mancati gli abbracci”/ “Mia mamma…”

GF Vip 2022, Sonia Bruganelli in lacrime per l’incontro tra Luca Salatino e i genitori

Al Grande Fratello Vip 2022 è andato in scena un commovente incontro tra Luca Salatino e i suoi genitori. In particolare è stato il confronto con il padre ad aver emozionato e non poco il concorrente, che si è sentito dire ‘Ti voglio bene’, portandolo alle lacrime. Padre e figlio si sono aperti forse come mai prima d’ora, e questo ha commosso e non poco i presenti in studio, tra cui Sonia Bruganelli. Al termine dell’incontro, Alfonso Signorini ha chiesto un giudizio alla sua opinionista, in lacrime mentre andava in scena la reunion familiare nel giardino della Casa.

“È stato per me abbastanza faticoso – confessa l’opinionista del Grande Fratello Vip 2022 – Sai cosa mi ha colpito tanto? Quello che ha detto il papà. Le generazioni più grandi di noi sono state abituate così. Noi insegniamo ai nostri figli a parlare, ad abbracciarci, loro no. Io ho avuto mia mamma che mi ha dato un abbraccio due volte nella vita, ma perché lei doveva farmi forte. A sua volta non li aveva ricevuti. E questa è una cosa vera, uno sbalzo generazionale“.

Sonia Bruganelli: “Io i miei figli me li abbraccio, perché a me manca questo“

Sonia Bruganelli apre così il suo cuore al Grande Fratello Vip 2022, raccontando intimi frammenti della sua vita e dettagli sul suo rapporto con i genitori. L’affetto che non ha ricevuto, l’ha trasmesso tutto ai suoi figli, che si abbraccia e si coccola a dismisura e ogni volta che ne ha l’occasione: “Io i miei figli me li abbraccio, li tocco, perché so che a me manca questo. E a me ha colpito tanto“. E aggiunge: “Adesso c’è l’attitudine per esempio allo psicologo, a tirar fuori. Penso che se mia mamma fosse andata dallo psicologo, avrebbe imparato a dire ‘Ti voglio bene’. Lei doveva dimostrarlo, però anche a me sono mancati degli abbracci“.

In studio anche Orietta Berti ha voluto aprirsi, raccontando come sia stato il rapporto con la sua famiglia: “Sono stata molto coccolata, anche dagli zii. Mia mamma sembrava un maresciallo, ma non è mai mancato un gesto affettuoso“.











