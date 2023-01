GF Vip, Tavassi e Donnamaria irridono Oriana/ Bufera social: “Mi fanno ribrezzo”

GF Vip 2022, Tavassi getta cenere di sigaretta nel calice di Oriana Marzoli

Al Grande Fratello Vip 2022 la simpatia travolgente e la verve ironica di Edoardo Tavassi lo hanno fatto apprezzare al grande pubblico, al punto che, nel corso di una puntata, è risultato addirittura il preferito al televoto. Nella Casa di Cinecittà ha intrecciato un flirt con Micol Incorvaia che, tra alti e bassi, sembra tuttora proseguire. E soprattutto è stato protagonista di numerosi momenti divertenti, fatti di festeggiamenti, giochi e scherzi ai coinquilini. Tuttavia, quanto accaduto nelle ultime ore ha lasciato con l’amaro in bocca numerosi telespettatori.

Come mostra un video circolante sul web, infatti, si vedono Tavassi, Donnamaria, Oriana e altri coinquilini in cucina intenti a bere un bicchiere di vino. A un certo punto si vede lo stesso Tavassi avvicinarsi al calice dell’infleuncer venezuelana e, di nascosto, gettargli dentro della cenere di sigaretta. “Ci ho buttato la sigaretta dentro” ha spifferato pochi secondi dopo all’orecchio di Donnamaria il quale, dopo che Oriana si è allontanata dalla scena continuando inconsapevolmente a bere il suo vino, ha commentato divertito: “Si beve pure la sigaretta questa“.

Tavassi e il gesto contro Oriana Marzoli: il popolo del web s’infuria

Edoardo Tavassi è spesso stato la mente creativa di numerosi giochi e scherzi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, tuttavia quello che ha fatto alle spalle di Oriana Marzoli non è affatto piaciuto al pubblico. Sul web numerosi utenti hanno criticato il gesto del concorrente, con annesse risate di Edoardo Donnamaria: “Mi fanno altamente ribrezzo“. Il video circola su Twitter, numerosi utenti l’hanno condiviso e criticato aspramente: “Ultimamente alcuni atteggiamenti di Oriana non mi stanno piacendo, ma questi due veramente IMBARAZZANTI“.

E c’è anche chi avanza l’ipotesi bullismo, non solo per questo discutibile scherzo di Tavassi, ma anche per altri reiterati atteggiamenti che i coinquilini avrebbero avuto nei confronti di Oriana: “Wilma ha augurato a Oriana di cadere. Tavassi le ha messo la cenere nel bicchiere. Edoardo e Antonella hanno detto che può fare i porno. Questo non lo merita nessuno. Fermiamo tutti questo bullismo“. Un caso che inevitabilmente continua a far discutere e che potrà presto essere oggetto di discussione in puntata al Grande Fratello Vip 2022.

