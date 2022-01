GF Vip, “un concorrente è stato con due stilisti stranieri”/ Il gossip choc

La Casa più spiata di Italia non fa altro che nascondere gossip, segreti e ombre. Più che mai, questa edizione del GF Vip nasconde continue sorprese. Dopo i tanti flirt nati all’interno della casa, i tradimenti, le simpatie, le provocazioni, i baci rubati e le storie d’amore sorte proprio all’interno della casa, l’ultimo gossip riguarderebbe una relazione che uno dei concorrenti avrebbe avuto fuori dalla casa con due uomini. A renderlo noto è stata la famosa influencer e amica dei vip Deianira Marzano, che non è nuova a rivelazioni scioccanti di questo tipo.

“Come sapete, nella Settimana Enigmistica c’è il ‘non tutti sanno che’ e anche io e Amedeo Venza abbiamo fatto il ‘non tutti sanno che’. Per esempio non tutti sanno che nella Casa c’è uno che ha avuto una relazione, un flirt, insomma, è stato a letto con due stilisti stranieri a Ibiza”. Non manca poi la stoccata da parte di Deianira, che commenta l’accaduto dicendo: “Ma come mai tu che sei al GF Vip vai con gli stilisti stranieri per quattro pezze?”.

GF Vip, gli scandali dell’edizione in corso

Il presunto flirt di un protagonista con due stilisti famosi non è certo l’unico gossip di questa edizione del GF Vip. Dai triangoli amorosi, come quello tra Soleil, Alex Belli e Delia Duran, ai flirt nati proprio all’interno della casa, come quello tra Sophie e Gianmaria e successivamente tra la stessa Sophie e Alessandro, ma non solamente. Nell’ultima puntata l’attenzione si è concentrata su una rivelazione di Sonia Bruganelli, opinionista del GF VIP, che ha espresso la propria opinione sull’argomento di una presunta attrazione di Delia Duran nei confronti di uomini e donne.

La moglie di Bonolis, confusa dalle versioni differenti dei concorrenti, ha dichiarato: “Io pensavo di essere una con la mente aperta ma ho capito che non è così”. Ad un certo punto il conduttore Signorini ha posto alla Bruganelli una domanda ironica: “E Paolo Bonolis è stato mai attratto da uomini?”. La risposta della moglie ha sorpreso tutti, provocando clamore in studio: “Sì Paolo sì”. Una rivelazione, quella di Sonia, che ha fatto tanto discutere sul web. Si tratta dell’ennesimo gossip di questa edizione del Grande Fratello Vip, che più di altre sta facendo discutere.





