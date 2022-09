GF Vip, Wilma Goich “sono una decisa, facevo biglietto e partivo”/ “Oggi non più…”

Grande Fratello Vip 2022, Wilma Goich e Antonella Fiordelisi si confidano

Archiviata la delusione per essere finita al televoto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022, per Antonella Fiordelisi è ora tempo di guardare oltre. Nelle ultime nomination è stata attaccata su più fronti, ma la ragazza vorrebbe ora lasciarsi le polemiche alle spalle e approfondire la conoscenza con alcuni coinquilini, come Wilma Goich. Coricate sullo sdraio in giardino, le due concorrenti si sono ritrovate a chiacchierare e hanno instaurato sin da subito un rapporto di confidenze: nonostante la differenza d’età hanno infatti scoperto di avere tante cose in comune.

“Osservo tanto le persone. Poi pensano che guardo male, in realtà no, mi piace osservarle” spiega la Fiordelisi. La popolare cantante si ritrova nelle sue parole: “Io osservo le persone. I rapporti si instaurano chiacchierando: se non chiacchieri non puoi conoscere una persona. Quando vieni da me e mi fai le manfrine e non mi dici niente, io ti considero come quella che viene a fare le manfrine“. La ragazza appoggia il discorso della coinquilina, spiegando come nella vita di tutti i giorni non ci si può trovare con tutti e siano inevitabili alcune antipatie.

Wilma Goich: “Sono una decisa. Facevo il biglietto e partivo…“

Al Grande Fratello Vip 2022 Wilma Goich torna a parlare delle nomination, spiegando ad Antonella Fiordelisi di averla nominata ma di aver poi avuto il desiderio di conoscerla più a fondo: “Quando ti ho nominata, non ti conoscevo, non avevamo neanche parlato. Non so perché, ma mi andava di conoscerti. Uno fa una cosa senza un perché preciso“. E mette in campo tutta la sua saggezza dispensando un consiglio alla giovane ragazza: “Tu hai un tuo modo di esprimerti a volte eccessivo, e lì toppi perché chiaramente innervosisci chi hai di fronte“.

Antonella Fiordelisi ammette di essere spesso troppo irruenta, un lato del carattere nel quale anche la stessa Wilma Goich si ritrova: “Sono una decisa. Se mi va di andare a New York, facevo il biglietto e partivo. Io ero così, oggi non più. Mi sono resa responsabile di alcune cose“. Nel corso della chiacchierata le due concorrenti si sono ritrovate l’una nell’altra, aprendosi a un dialogo approfondito e riflessivo. L’esperienza e la saggezza di Wilma Goich saranno certamente d’aiuto alla giovane Antonella per il suo proseguo al Grande Fratello Vip 2022.











