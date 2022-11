GFvip, Edoardo Tavassi condanna Giovanni Ciacci/ “Del prossimo te ne freghi”

Grande Fratello vip 2022, Edoardo Tavassi si apre sul caso bullismo ai danni di Marco Bellavia

É appena entrato a far parte del cast dei concorrenti del Grande Fratello vip 2022 in corso e intanto Edoardo Tavassi catalizza l’attenzione mediatica per un affondo riservato con la menzione di Giovanni Ciacci. Quest’ultimo é recentemente finito al centro della polemica web che vedeva tacciati i più del gruppo di gieffini, salvo la pace di Antonella Fiordelisi, George Ciupilan e Luca Salatino, di atteggiamenti avversi e intolleranti, a sfondo di bullismo, assunti nei riguardi di Marco Bellavia, fino a provocare il ritiro dell’ex Bim Bum Bam dal gioco.

Una polemica sollevata da una gran percentuale di telespettatori del gioco della Casa, che trova ora pieno consenso nella new-entry al reality dei vip, Edoardo Tavassi. L’ex naufrago ha ora voce in capitolo sul caso TV di bullismo, in un confronto con l’altro nuovo ingresso al reality, Sarah Altobello. I due neo gieffini concorrenti del Grande Fratello vip 2022 hanno in comune una esperienza TV di partecipazione al gioco de L’isola dei famosi e nel loro dialogo sul caso Marco Bellavia, così Edoardo Tavassi esordisce al veleno contro una compagine del cast GFVIP, in particolare l’eliminato al televoto indetto dal reality dei vip per provvedimento disciplinare, Giovanni Ciacci: “Signorini ha fatto un bel discorso giusto e figo e la faccia di lui…lo ha annientato perchè era giusto così. Una cosa terrificante, non so se voi lo avete percepito ma da fuori era una cosa terrificante”. E l’affondo all’ex opinionista dei talk condotti da Barbara D’Urso, poi, prosegue con parole via via sempre più tranchant, che alludono alla manifesta sofferenza palesata da Marco Bellavia nel gioco: ” Tu vedevi uno per terra a piangere e Ciacci non so con chi che gli passava accanto, quasi tipo che si allontanava. La percezione sai qual è da fuori? Tutti abbiamo i problemi, non si salva nessuno”.

Edoardo Tavassi sta con Marco Bellavia e contro il bullismo al Grande Fratello vip

La dura sentenza ai danni di Giovanni Ciacci, eliminato dal Grande Fratello vip 2022 per le votazioni del pubblico giunte al televoto aperto dal gioco come provvedimento disciplinare per il caso Marco Bellavia, poi prosegue ancora: “allora non credo che se tu fossi in quella condizione, avresti voluto che la gente ti scansasse e t’ignorasse, capito? Tutti noi abbiamo dei problemi e non è detto che un giorno non stai così. Se quella persona ti sta antipatica puoi anche non andarci d’accordo. Però se tu vedi uno che sta per terra a piangere, tu non puoi far finta di niente. Non puoi. E’ giusto quello che è successo, che li hanno cacciati, è giusto!”. Insomma, la sentenza di Edoardo Tavassi sul caso bullismo esploso di recente sembra estendersi anche al resto della compagine dei gieffini passati al centro del gossip come i “bulli” del Grande Fratello vip 2022, che a detta di una grande percentuale del pubblico TV avrebbe manifestato intollerenza palese a Marco Bellavia quando quest’ultimo lanciava un chiaro messaggio. Un invito generale a lottare insieme a lui contro il male di vivere, che lo accomuna a vip e nip, con l’unione a dispetto di divisione e emarginazione. ” Ed è giusto che ti becchi la gente che ti urla fuori. Perchè tu mi puoi fare il bravo -aggiunge quindi perentorio Edoardo Tavassi, sul caso sollevato dal web, con bulli, Marco Bellavia, l’eliminato Giovanni Ciacci e la squalifica di Ginevra Lamborghini-, il simpatico e tutto ma nel momento in cui la vita ti mette davanti a queste prove, tu mi dimostri chi sei. Vuol dire che del prossimo non te ne frega un caz*o!”.

Che Giovanni Ciacci e il resto della compagine dei vipponi che si sentano chiamati in causa possano, presto, replicare all’attacco di Edoardo Tavassi?











