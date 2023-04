Gfvip, gli Incorvaiassi non sono una coppia?/ La sentenza di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon rompe il silenzio post-GFVIP7: le dichiarazioni su Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi

É una Nikita Pelizon senza filtri la vincitrice del GFvip 7 che torna a raccontarsi dopo il reality, senza lesinare una sentenza sugli Incorvaiassi, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Nella Casa del GFvip 7, la settima edizione del Grande Fratello dedicato ai vip e condotto da Alfonso Signorini, lei non ha mai nascosto l’interesse nutrito verso Luca Onestini. Con l’ex tronista di Uomini e donne, la Pelizon avrebbe probabilmente voluto l’inizio di un amore vero, ma i risvolti negativi della conoscenza avviatasi tra i due gieffini – ai tempi del reality della Casa ormai concluso- hanno spento la fiamma della speranza dell’occhio pubblico nella nascita della coppia Nikita & Luca.

Tuttavia, al GFvip 7 la porta del cuore ha bussato agli Incorvaiassi, la crasi che il web ha coniato come appellativo del sedicente amore nato tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. E, tra le altre dichiarazioni rilasciate in un’intervista post-reality a Casa Chi, la vincitrice del GFvip 7 non lesina una personale sentenza sul conto degli Incorvaiassi.

Lo scetticismo non troppo velato di Nikita Pelizon

Oltre a pronunciarsi sugli Oriele, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon paleserebbe dello scetticismo anche quando é incalzata ai microfoni del web format sugli Incorvaiassi. “Bella questa domanda – esordisce la Warrior dagli occhi di ghiaccio del GFvip 7, nell’intervento post reality show-. Riguardo Tavassi e Micol ti dico, inizialmente io ho visto un sacco di complicità tra di loro. Quindi, il

fatto che Micol si sia lasciata andare, che

si siano conosciuti e trovati molto bene,

sono contenta per loro”.

Poi, la sentenza della vincitrice del GFvip sul conto dei rispettivi fratelli d’arte di Clizia Incorvaia e Guendalina Tavassi, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, proseguirebbe con i toni di sottile scetticismo, in particolare sui sentimenti di Tavassi verso Incorvaia che non si direbbero chiari, a detta di Nikita: “Per il resto non mi sento di dire niente perché solo loro sanno quello che provano e se è una cosa sincera oppure no. lo personalmente vedo negli occhi di Micol uno sguardo molto perso quando guarda Tavassi e Tavassi solo sa quello che prova per lei”.











