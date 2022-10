GFVip, Marco Bellavia rompe il silenzio su Instagram/ Attacco ai Vipponi: “Educazione, lealtà in cambio di..”

Grande Fratello Vip 2022: la prime parole di Marco Bellavia su Instagram

Il caso Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022 ha suscitato un misto di indignazione e rabbia sul web e tra il pubblico. E anche il reality, nella puntata andata in onda ieri sera, ha affrontato il problema schierandosi apertamente in favore dell’ex volto di Bim Bum Bam. Da parte di Alfonso Signorini sono arrivate ramanzine ai concorrenti, così come i primi provvedimenti nei loro confronti: da un lato la squalifica immediata di Ginevra Lamborghini, dall’altro l’eliminazione di Giovanni Ciacci al televoto flash. Entrambi hanno abbandonato la Casa.

Elena Travaglia, ex moglie Marco Bellavia/ Al veleno sulla squalifica di Ginevra:"Ma la consolano anche?"

Intanto sui social sono arrivate le prime parole ufficiali di Marco Bellavia dopo l’addio al Grande Fratello Vip 2022. Con un post condiviso su Instagram il conduttore ha rotto il silenzio, condividendo una sua frase pronunciata pochi giorni fa, quando chiedeva aiuto e sostegno per proseguire il suo percorso a Cinecittà. E, a corredo del post, le sue prime parole pubbliche che raccontano tutta l’amarezza di quanto accaduto: “Educazione, lealtà, condivisione, lealtà… in cambio di..??“.

GF Vip, Simona Ventura attacca Giovanni Ciacci "Si è fatto riconoscere"/ Il web lo condanna e lo elimina

Grande Fratello Vip 2022: la Casa è divisa

Il suo primo post pubblico, in cui ha apertamente preso posizione sulla vicenda, ha ricevuto un’ondata di like e consensi. Tantissimi i messaggi ricevuti, da Stefania Orlando a Mara Venier e Laura Freddi. L’ondata di affetto ricevuta dal pubblico e dai personaggi dello spettacolo ha travolto in questi giorni Marco Bellavia che, uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022, si è reso conto del sostegno delle persone che da fuori tifavano per lui.

Intanto nella Casa il suo addio, unitamente alle uscite di Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, ha significativamente stravolto gli equilibri di gioco. Molti concorrenti sono rimasti sorpresi dai provvedimenti attuati dalla produzione, e c’è chi ha sofferto per gli atteggiamenti che il gruppo ha riservato a Marco: Antonella Fiordelisi, una che l’ha sempre sostenuto, è infatti scoppiata a piangere ieri sera in diretta. E anche Luca Salatino e George Ciupilan hanno preso le difese del concorrente, distaccandosi dai comportamenti degli altri.

Marco Bellavia, Lulù Selassié affonda Ginevra Lamborghini "Giusta la squalifica..."/ E attacca le opinioniste

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Bellavia official (@bellaviamarco)













© RIPRODUZIONE RISERVATA