GFvip: Pierpaolo Pretelli tradisce Giulia Salemi?/ Parla la “terza incomoda”, Giulia Accardi

Grande fratello vip, Giulia Accardi é il motivo della presunta rottura tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi?

Esplode il toilet-gate con il gossip made in Italy che attribuisce a Giulia Accardi il ruolo di nuovo amore e “terza incomoda” tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, storica coppia TV nata al Grande Fratello vip 5. Il pettegolezzo del momento nasce alla luce di uno scatto divenuto virale nel web, dove la bionda Giulia Accardi si lascia immortalare in foto mentre é in bagno, concedendosi un selfie, e nel mentre viene ritratto insieme a lei anche Pierpaolo Pretelli. O almeno, che quello presente nello scatto sia il fidanzato ufficiale di Giulia Salemi é la segnalazione basata sulla supposizione dell’occhio pubblico, con tanto di ricamato pettegolezzo che giunge sulla pagina Instagram di Pipol Gossip, la fonte web che rende virale lo scatto dopo la cancellazione. Ebbene sì, perché subito dopo averlo pubblicato la stessa Giulia ha deciso di rimuovere la foto dai social, probabilmente nel tentativo di tenere a freno l’accusa del momento sul nascere.

A detta dei più, tra gli internauti attivi online, Pierpaolo Pretelli potrebbe aver avviato un flirt con Giulia Accardi e la foto scattata in bagno, nel mezzo di un party a Formentera, potrebbe quindi preludere all’ufficializzazione di una rottura tra l’ex gieffino e Giulia Salemi e l’inizio della sospetta nuova lovestory del giovane vip.

Giulia Accardi rilascia la sua versione dei fatti e…

A margine delle reaction social allo scatto virale, Giulia Accardi tiene ora a chiarire la sua posizione. Smentisce l’accusa di avere un ruolo nel sospetto triangolo amoroso, in una story condivisa via social con tanto di tag di Pipol Gossip. Quindi, nel nuovo video la bionda smentisce di essere la fiamma del volto tv moro, dichiarando in particolare che l’uomo ritratto in foto con lei non sia Pretelli dal momento che al party lui sarebbe vestito diversamente. “Mettiamo le cose in chiaro, mi state tartassando di insulti… Pierpaolo non lo conosco” prosegue poi la versione della sospetta “terza incomoda”, modella, condivisa in un post dalla fonte attiva via Instagram.

Ma non si fa attendere la replica di Pipol Gossip: la fonte fa sapere di essere in possesso di una chat privata che invece confermerebbe la presenza di spalle di Pierpaolo nello scatto “incriminato”, seppur dichiarandola del tutto “casuale”. E una domanda sorge ora spontanea: che l’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi possa presto giungere al capolinea, complice il gossip della “terza incomoda”?

