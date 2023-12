Giacomo Czerny, guai dopo l’aneurisma: “Macchina sequestrata”/ Cos’è successo all’ex volto di Uomini e Donne

Giacomo Czerny, brutta disavventura per l’ex volto di Uomini e Donne: “Multa e macchina sequestrata”

Non c’è pace per Giacomo Czerny, ex Tronista di Uomini e Donne, che dopo l’aneurisma cerebrale che ah scoperto poco tempo fa ha dovuto fare i conti con una nuova disavventura, anche se per fortuna totalmente diversa e che non ha a che fare con la sua salute. A causa del periodo particolare che ha vissuto il giovane ha dimenticato alcune incombenze come pagare l’assicurazione della sua macchina ed ovviamente tale dimenticanza gli è costata cara ed a raccontare nel dettaglio quello che gli è successo è stato lo stesso Czerny sui social

Giacomo Czerny ha raccontato nel dettaglio la sua disavventura sui social: “Esco per la prima volta con la macchina dopo 20 giorni. In questo mese di caos mi sono scordato che era scaduta l’assicurazione da 20 giorni. Mi ferma la polizia. 606 euro di multa e macchina sequestrata. Finirà questo dicembre. Spero.” La dimenticanza, per quanto importante, è del tutto comprensibile se si tiene conto del brutto periodo che l’ex volto di Uomini e Donne sta attraversando dopo la diagnosi inaspettata ed il conseguente intervento salva vita.

Uomini e Donne, Giacomo Czerny: nuovi guai dopo l’aneurisma cerebrale

La multa ed il relativo sequestro della macchina, tuttavia, passano in secondo piano se si considera che solo alcuni giorni fa Giacomo Czerny ha rivelato sui social che ha rischiato di morire per il rischio di un aneurisma cerebrale. Il videomaker ed ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato il suo dramma. Tutto è iniziato due mesi fa con un forte mal di testa che non accennava a passargli, costante e continuo. A questo punto decide di sottoporsi ad una risonanza magnetica e scopre che ha un’aneurisma di 11 millimetri.

L’operazione d’urgenza per fortuna è andata bene ma Giacomo Czerny ha davvero rischiato di morire. Quando il peggio è passato sui social in lacrime ha confessato che tutto quello che gli è successo è stata dura da somatizzare. Tuttavia, nonostante il periodo orribile che sta attraversando l’ex tronista di Uomini e Donne al suo fianco ha la fidanzata Martina Grado oltre alla famiglia ed agli amici.













