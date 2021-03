Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Martina è la sua preferita? Il tronista…

Diversamente da Massimiliano Mollicone che sta vivendo intensamente il percorso sul trono di Uomini e donne e che, nell’ultima esterna con Eugenia si è lasciato andare parlando della sua famiglia e non trattenendo le lacrime, Giacomo Czerny sta conoscendo lentamente le sue corteggiatrici. Il tronista non si è ancora aperto totalmente e sta continuando a conoscere le corteggiatrici. Tra tutte, però, quella con cui sta costruendo un rapporto è sicuramente Martina. Estroversa, energica e sicura di ciò che vuole, dopo non essere andata in esterna, Martina ha chiesto immediatamente spiegazioni al tronista che, tuttavia, ha deciso di riportarla in esterna proprio nel corso della nuova registrazione durante la quale tra i due c’è stata una discussione. Giacomo, infatti, ha accusato Martina di non provare un reale interesse per lui.

Giacomo Czerny: “l’importanza della chimica con una ragazza”

Giacomo Czerny ha le idee chiare su cosa cerca nel rapporto con una ragazza. Il tronista di Uomini e Donne è convinto che sia fondamentale avere chimica con una ragazza e che nasca naturalmente. Una rivelazione che il tronista ha fatto nel corso dell’ultima registrazione in cui ha avuto un confronto con Martina la quale, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, ha fatto di tutto per farle capire il suo reale interesse. Discorso diverso con Carolina che, non avendolo visto per dieci giorni, farà un passo indietro e aspetterà che sia lui a farsi avanti ribadendole il suo percorso. Il trono di Giacomo, dunque, sta procedento lentamente. Riuscirà a trovare una ragazza con cui iniziare un percorso emozionante e sorprendente?



