Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ “Sono permaloso, puntiglioso e…”

L’avventura di Giacomo Czerny, nuovo tronista di Uomini e Donne, accanto a Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio, è appena cominciata. Il videomaker, tuttavia, alla vigilia delle prime esterne con le corteggiatrici che hanno accettato di partecipare all’appuntamento al buio, ha deciso di svelarsi un po’ e dare un piccolo vantaggio alle ragazze che decideranno di conoscerlo. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Giacomo ha parlato degli aspetti più difficili del suo carattere. “Sono permaloso, estremamente puntiglioso, e a volte divento pesante. Anche se non vorrei esserlo”, ma come dev’essere la ragazza che Giacomo cerca e con cui vorrebbe uscire dal programma di Maria De Filippi? “Non deve essere silenziosa. Adoro quelle che hanno una bella parlantina”., ha risposto il tronista.

Giacomo Czerny: il ricordo della sua storia d’amore più bella

Single e desideroso d’innamorarsi, Giacomo è pronto a mettersi totalmente in gioco per trovare una fidanzata con cui costruire una bellissima storia d’amore. Riavvolgendo il nastro dei ricordi, Giacomo ha parlato anche della storia d’amore più importante vissuta finora. “E’ stato con una ragazza con cui sono rimasto insieme per quattro anni. Peccato che il rapporto sia stato costellato da paure. E’ finita circa tre anni fa”, ha spiegato Giacomo che non ha aspettative ed è pronto a viversi l’avventura sul trono di Uomini e Donne con leggerezza, ma anche con determinazione per uscire dal programma con l’amore vero di una ragazza al suo fianco.



