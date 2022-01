Giacomo Urtis, clamoroso fuorionda su Alex Belli e Delia/ “Hanno fatto le or*e, dai…”

Clamoroso fuorionda durante la 38esima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini è tornato ad occuparsi del rapporto tra Delia Duran e Alex Belli alla luce delle dichiarazioni rilasciate da Stella, l’assistente dell’attore, ai microfoni di Pomeriggio 5. Sia Delia Duran che Alex Belli hanno ribadito di professare l’amore libero difendendo la propria scelta. Alfonso Signorini ha così mostrato le parole di Stella che, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha dichiarato:

“Delia ha sempre capito Alex, e da subito lo ha accettato e compreso per la persona complessa che è, con le sue diverse sfaccettature, come del resto lo è anche lei. Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre […] Abbiamo condiviso tutto insieme anche momenti di complicità erotica. Nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualità libera, ma che certamente non è il fulcro della nostra intensa amicizia”.

Dopo aver mostrato le dichiarazioni di Stella, Alfonso Signorini ha lasciato la parola a Delia Duran che ha provato a spiegare cosa intende per “amore libero”. Le sue parole, però, non hanno convinto Adriana Volpe che ha puntato il dito contro la moglie di Alex Belli. Mentre andava in scena il confronto tra Delia e Adriana Volpe, Giacomo Urtis, presente in studio con gli altri concorrenti eliminati e che si sono ritirati, si è lasciato andare ad un commento non rendendosi conto di avere il microfono aperto.

“Amore libero, come no…. Fate le or***”, ha detto Urtis che in quel momento aveva il microfono aperto. La regia ha poi tolto l’audio, ma le parole del chirurgo erano state già colte dal pubblico a casa.

