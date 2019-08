Giacomo Urtis contro Manila Gorio/ “Usi gente per gossip”. E Chando Luna li denuncia

Prosegue il botta e risposta a distanza tra Giacomo Urtis e Manila Gorio. Al centro c’è il flirt tra il famoso chirurgo dei vip e Chando Erik Luna, ex di Grecia Colmenares e a quanto pare anche della pr pugliese. «Sono stata io a presentare Chando a Giacomo Urtis, ma non posso pensare che sia realmente successo quello che ho letto su Dagospia. Spero solo sia un brutto scherzo!», ha scritto Manila Gorio nelle Instagram Stories. Il riferimento è alla confessione di Urtis, che al sito di Roberto D’Agostino aveva parlato di un “approccio passionale” di Chando Luna nei suoi confronti. Manila Gorio, che ha avuto una storia, seppur breve con il giovane sudamericano, è stata subito interpellata, essendo anche amica di Giacomo Urtis. Quest’ultimo allora ha replicato sempre sui social: «Tu in questo momento stai utilizzando le persone per fare gossip a tuo favore e a discapito degli altri. Stai giudicando senza sapere, ma soprattutto stai incolpando un tuo amico di una cosa che sai benissimo che non c’entra».

GIACOMO URTIS CONTRO MANILA GORIO SU CASO CHANDO LUNA

La dura replica di Giacomo Urtis a Manila Gorio prosegue: «Ma se vi siete mollati, di sicuro la causa non sono io». E si conclude con un invito: «Rifletti prima di attaccare». Tirato in ballo, Chando Erik Luna ha voluto fare chiarezza. Ai microfoni di iGossip ha spiegato che quella confessione del chirurgo è una «fake news» e che ha deciso di intraprendere vie legali contro lui e Manila Gorio. Nell’intervista, ha spiegato anche di aver mandato un messaggio su WhatsApp a Giacomo Urtis per metterlo al corrente dei suoi provvedimenti legali. «Lui mi ha risposto con un messaggio in spagnolo in cui ha smentito categoricamente di aver rilasciato quelle dichiarazioni gravissime a Dagospia, sottolineando il fatto di aver parlato con il giornalista solo del suo cambio di look e non di me». Visto che però la notizia continua a circolare, Chando Luna ha deciso di denunciare la vicenda. «Dopo il mio sfogo social, tanti vip italiani e stranieri, ma anche diversi fan italiani, mi stanno inviando tantissimi messaggi ed email di solidarietà e sostegno».

CHANDO LUNA CONTRO MANILA GORIA, MA DENUNCIA ANCHE GIACOMO URTIS

Chando Erik Luna ha anche smentito di aver tradito Grecia Colmenares con Manila Gorio. «Io con Manila non ho mai fatto niente, zero, solo qualche bacio sulla bocca per dare scandalo e dare visibilità sia a me che a lei. L’ho fatto per gioco e anche per visibilità», ha ammesso il modello nell’intervista a iGossip. Ma con l’attrice, che all’epoca del presunto tradimento partecipava all’Isola dei Famosi, è finita definitivamente. «Nessun rapporto ormai da diversi mesi, purtroppo mi dispiace il modo in cui è finita la nostra storia d’amore». Chando Luna ha poi chiarito che è finita per «incompatibilità caratteriali». Ha spiegato che «lei ha un carattere molto difficile. Lei vive in un mondo di fantasie», ma le ha augurato di trovare l’uomo della sua vita. Infine, sulla sua vita personale e professionale, ha dichiarato: «Posso dire che sono un uomo molto felice. La mia vita lavorativa procede molto bene e la mia vita sentimentale è davvero meravigliosa, ma non voglio aggiungere altri dettagli».



© RIPRODUZIONE RISERVATA