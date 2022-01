Giacomo Urtis: “Ero innamorato di Fabrizio Corona”/ Lui replica così: “Volo”

E’ Fabrizio Corona il misterioso uomo famoso di cui Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021, si era innamorato. Dopo settimane di indiscrezioni e chiacchiere, a svelarlo è stato lo stesso chirurgo estetico, ospite negli studi del programma di Canale 5, Verissimo, a fianco di Valerina Marini: “Conosco Fabrizio Corona da tanto, mi ero innamorato di lui”, dice senza troppi giri di parole l’ex inquilino della casa più spiata d’Italia, lasciando letteralmente a bocca aperta la Toffanin, la conduttrice del programma.

“All’epoca lui era con la Moric. La nostra era un’amicizia bella, profonda..”, aggiunge Giacomo Urtis sorridendo. Parole che ovviamente sono giunte anche alle orecchie del diretto interessato, visto che la replica di Fabrizio Corona non si è fatta attendere. Il re dei paparazzi ha pubblicato su Instagram un fotomontaggio (lo trovate qui sopra) in cui si vede lo stesso salire le scalette di un aereo privato, con tanto di scritta “Volo”, che sta per dire “sto ridendo tantissimo”, con in basso a destra uno screen dell’ospitata di Giacomo Urtis a Verissimo.

GIACOMO URTIS INNAMORATO DI FABRIZIO CORONA: ECCO CHE COSA HA DETTO A VERISSIMO

Secondo Corona, quindi, non sembrerebbe esservi stato nulla fra lui e il chirurgo estetico, nonostante quest’ultimo sostenga il contrario. “La sera ero annoiato e bevevo quel bicchiere di troppo – ha aggiunto ancora Giacomo Urtisi a Canale 5 – In vino veritas, sì è giusto. Fabrizio Corona è una persona che conosco da tanti anni e devo dire che mi ha aiutato moltissimo. Per me è un uomo molto speciale diciamo”.

“L’amore come insegnano Alex e Soleil ha molte forme – ha continuano Giacomo Urtis – che forma aveva il nostro amore? Lui è una persona molto affascinante, quindi mi sono innamorato. Vero amavo la persona che è, mi piaceva tantissimo. Con quale fidanzata stava in quel momento? Diciamo che lo conosco da tanto, da quando stava con Nina Moric. C’era chimica artistica tra noi, un’amicizia speciale e particolare”. Secondo Dagospia, l’uomo a cui faceva riferimento il chirurgo era un ex tronista di Uomini e Donne, ma evidentemente non è così.

