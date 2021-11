Giacomo Urtis: “Ho frequentato per un mese una persona famosa”/ “Poi è sparito…”

Giacomo Urtis è entrato nella casa del Grande Fratello vip 2021 come unico concorrente con Valeria Marini. Dopo aver lasciato la casa a gennaio 2021 per la sua partecipazione alla quinta edizione, Giacomo ha varcato nuovamente la porta rossa incontrando tantissimi amici a cui sta già trasmettendo la sua energia. Il chirurgo plastico è stato accolto con grande entusiasmo dei vipponi che, in casa dallo scorso settembre, desideravano nuova compagnia. Subito dopo la puntata con Alfonso Signorini, dopo aver visitato la casa ed essersi intrattenuto con chi conosceva già come Soleil Sorge e Francesca Cipriani, ha provato anche a conoscere gli altri inquilini.

Giacomo si è subito messo a disposizione, così come Valeria Marini e Biagio D’Anelli, per i turni in cucina e, dopo aver cenato e brindato alla nuova avventura nella casa più spiata d’Italia, in cucina con Davide Silvestri e Jessica Selassiè, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla propria vita privata.

Giacomo Urtis e i suoi problemi di cuore

Giacomo Urtis, ai suoi coinquilini, racconta le novità della sua vita sentimentale svelando cosa è successo nel suo privato negli ultimi mesi. Giacomo, infatti, racconta che dopo aver rotto la sua ultima relazione, per un mese, ha frequentato una persona molto famosa che poi, sarebbe sparita. Davide Silvestri, rapito dal racconto di Giacomo, ascolta con interesse rispondendo anche con un sorriso.

Urtis, poi, ha diviso il letto proprio con Davide. Il chirurgo plastico, infatti, ha dormito nella stanza del sole dividendola anche con Soleil Sorge e Alex Belli, ma a Jessica, nella stanza arancione, ha confessato di non aver dormito molto. Cliccate qui per vedere il video.

