Giacomo Urtis / “Io antipatico? Forse perché a volte mi incanto”

Giacomo Urtis negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé, per aver confessato di aver avuto in passato, una relazione bollente con un uomo famoso del mondo dello spettacolo. Arrivato alla sua seconda esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il noto chirurgo italiano è riuscito a ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Proprio in queste ultime ore, Delia Duran, entrata da poco nel reality, ha voluto elogiare il collega, sfatando quel falso mito che lo dipinge a volte, come una persona particolarmente antipatica.

La modella sudamericana racconta al diretto interessato e ad un attento Alessandro, quello che conoscenti e amici le hanno detto di Urtis, senza conoscerlo personalmente. “No ragazzi, dovete conoscerlo” Sottolinea Delia, riportando le stesse parole che ha rivolto a quelle persone, e aggiunge: “A volte l’apparenza inganna, lui ha questo modo aristocratico anche un po’, particolare, comico. Però dentro di lui c’è un cuore enorme.” E guardandolo negli occhi gli dice: “La gente a volte si fa dei film”. Giacomo Urtis dal canto suo, che si chiede perché a volte, sembra diverso da com’è realmente, risponde che lui non fa niente per apparire antipatico. “Forse perché a volte mi incanto, guardo il vuoto, ma penso al nulla” Specifica con autoironia, facendo sorridere sia Delia che Alessandro.

Le confessioni di Giacomo Urtis: dopo Fabrizio corona, un noto della musica

Antipatico o no, Giacomo Urtis non passa di certo inosservato. Le sue confidenze dette con nonchalance all’interno della casa più spiata d’Italia, sono delle vere bombe gossip, materiale allettante per tutti i magazine e i portali del settore. Non è un caso che ciò che ha detto negli ultimi giorni, abbia scatenato un grosso polverone anche fuori dai confini di Cinecittà.

Il chirurgo dei Vip prima ha raccontato di aver avuto una relazione con un certo Fa, ossia Fabrizio Corona, il quale ha anche confermato e poi ha aggiunto di averne avuta un’altra con un volto noto del mondo della musica. Chi sarà quest’ultimo? Ovviamente la caccia all’uomo misterioso è aperta. “Ma lo sai che mi sono visto tutta l’estate con un cantante? Sì, che si tratta di uno famoso” Ha detto all’interno della casa, specificando subito che non si tratta di Marco Mengoni. Intanto la sua esperienza all’interno del reality show condotto dai Alfonso Signorini continua, anche se, entrato assieme a Valeria Marini, Giacomo si trova adesso in nomination proprio con quest’ultima.

