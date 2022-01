Giacomo Urtis sparla di Soleil Sorge con Manila Nazzaro/ “Non è stata usata ma…”

Giacomo Urtis volta le spalle a Soleil Sorge, nuovo tradimento a scapito dell’ex tronista uomini e donne

Giacomo Urtis si è lasciato andare a nuove confessioni su Soleil Sorge e Delia Duran in questi ultimi giorni al Grande Fratello Vip. Parlando con Manila Nazzaro, Giacomo ha espresso il suo pensiero in merito a Soleil. Il giovane è convinto che Soleil non sia stata usata ma che si sia divertita con Alex Belli. Il chirurgo ha confessato: “Allora secondo me Delia e Alex torneranno insieme. Io li conosco da anni, sono affiatatissimi e complici. Alex si darà una calmata quando finirà il programma. Soleil non è stata usata, si è divertita tanto quanto Alex. Quando stava con Alex aveva il sorriso da qua a qua, ‘usata’ è un’altra parola”. Urtis è convinto che Soleil e Delia diventeranno non solo amiche me anche alleate contro Alex Belli: “Sono contento se diventano best friend, si alleeranno contro di lui, faranno muro contro Alex. Ci sarà l’alleanza Delia-Soleil, le #Soleran”. Per Urtis, Alex Belli non è innamorato di Soleil ma è rimasto colpito solo dal suo modo di fare: “Alex secondo me non è innamorato di Soleil gli piace il modo di essere di Soleil perché io Soleil la conosco da tempo e Soleil ha questo modo di fare che ti puoi innamorare del suo modo di fare perché è un po’ wild, un po’ gipsy, divertente e anche acculturata”.

Lorenzo Amoruso, sorpresa a Manila Nazzaro/ Al Gf Vip per un messaggio importante

Giacomo Urtis ha poi proseguito facendo una previsione in merito al rapporto tra Delia Duran e Alex Belli: “Loro vivono di immagine, di popolarità. L’avrei fatto anche io. Tant’è che lei è venuta al GF. La popolarità piace. Al di là della coppia e dei sentimenti. C’è anche un lato lavorativo che non è da sottovalutare. Gli è convenuto. Senza questa situazione mediatica, sono bellissimi insieme, affiatatissimi. E’ impossibile che non tornano insieme”. Proprio stasera dovrebbe essersi l’atteso confronto tra Delia Duran e Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. Cosa succederà?

Valeria Marini, ex fidanzati violenti/ “Fingevano d’amarmi ma diventavano aggressivi”

Giacomo Urtis scarica Valeria Marini e scoppia il caos

Il Grande Fratello Vip ci ha da sempre abituato a meccanismi particolari spesso riguardanti anche alcuni concorrenti in gioco. Spesso infatti più Vip vengono scelti come unico personaggio in gara, come accaduto in questa edizione per Valeria Marini e Giacomo Urtis. A differenza della sua compagna di viaggio, il chirurgo dei vip non ha avuto un percorso degno di nota nelle settimane di permanenza all’interno della casa più chiacchierata d’Italia. Il suo ingresso lasciava presagire la rottura di diversi equilibri, vista la rinomata indole molto sagace del ragazzo. Nonostante ciò per ora sembra aver tradito le attese, limitandosi ad un avventura povera di stimoli e di momenti degni di nota. I suoi unici contributi sono riferibili a piccole gag o interventi senza però lasciare davvero il segno. Anche nell’ultima puntata, trasmessa lunedì 17 gennaio, Giacomo Urtis è risultato decisamente in ombra e piuttosto defilato rispetto agli avvenimenti della serata, raramente chiamato in causa dal conduttore per dare un opinione sugli accadimenti più rilevanti.

Manila Nazzaro/ Amicizia al capolinea con Soleil? Con l'arrivo di Delia è guerra!

L’unico momento che l’ha visto protagonista è stato una discussione proprio con Valeria Marini. I due fin dalle prime settimane hanno avuto diversi battibecchi, riscontrando alcune incompatibilità e divergenze spesso venute fuori nel momento delle varie nomination. Negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip però le discussioni si sono fatte più pesanti, così Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro. Nonostante la riproduzione di un clip con il chirurgo visto in diversi momenti di sfogo proprio contro la Marini, interpellato dal conduttore ha smorzato i toni affermando di aver avuto quelle esternazioni a caldo dopo una discussione, smentendo quindi i pensieri ascoltati. Per quanto riguarda la nomination la coppia ha scelto di procedere per esclusione facendo il nome di Gianmaria Antinolfi, ma a gran sorpresa la coppia Urtis-Marini si è ritrovata al televoto e con il serio rischio di abbandonare il programma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA