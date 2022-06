Giada Domenicone, ex compagna Fabrizio Moro/ “Abbiamo trascorso assieme otto anni”

Fabrizio Moro e Giada Domenicone: 8 anni d’amore e due figli

Giada Domenicone è l’ex compagna di Fabrizio Moro. Un grande amore quello nato tra i due: lei laureata in Architettura degli interni e lui cantautore di successo. Una lunga storia d’amore suggellata anche dalla nascita di due splendidi figli: Anita e Libero Mobrici. Purtroppo all’improvviso qualcosa si è rotto tra i due che hanno deciso di prendere strade differenti. La rottura non è stata semplice, ma non è dato sapere il motivo visto che il cantante è sempre stato molto restio nel raccontare la sua vita privata e sentimentale.

Non ci sono, infatti, dichiarazioni sulla fine del loro rapporto, anche se Moro in occasione di una intervista ha rivelato: “il lavoro per me è importantissimo, ma non riesco a rendere partecipe la persona che mi sta accanto. Non sono quello che scrive una canzone e corre a farla ascoltare alla fidanzata. Non sono quello che scende dal palco e le racconta le emozioni provate lassù”.

Fabrizio Moro e la storia d’amore con Giada Domenicone

La fine della storia d’amore tra Fabrizio Moro e la ex compagna storica Giada Domenicone ha segnato profondamente la vita dell’artista romano. In passato, il cantante di “Sei tu” dalla pagine del settimanale Chi si era raccontato a cuore aperto rivelando: “non sono un campione nei rapporti con l’altro sesso, non sono mai riuscito ad avere una relazione duratura”.

Non solo Moro si era poi soffermato a parlare della ex compagna: “con la madre dei miei bambini ora siamo separati, ma abbiamo trascorso assieme otto anni”. Infine parlando della sue relazioni passate ha confessato: “sono sempre tormentate: infatti ho 46 anni e sono solo”. A cambiare per sempre la sua vita la nascita dei figli Anita e Libero. “La nascita di mia figlia mi ha fatto capire che è lei la donna che amerò di più nella vita” ha concluso il cantante.

