Giada Farano/ Video, la tutina nera è già amarcord: il suo best a Ciao Darwin 2019

Countdwon anche per Giada Farano, che questa sera rivedrà magari l’ultima puntata di Ciao Darwin 8 come tutti i suoi fan. La registrazione è stata fatta due settimane fa e la ballerina in questi giorni ha rievocato alcuni dei momenti che le sono piaciuti di più, così come gli outfit che ha apprezzato maggiormente. La vediamo in una delle ultime foto pubblicate su Instagram con la tutina velata nera, ricami lungo i fianchi e sulle spalle. Si tratta di una coreografia di metà aprile, fra le più guardate dal pubblico italiano. “Innamorata di questa tutina”, sottolinea nel post aggiungendo un cuoricino ed una stella. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano. Un fan svela inoltre con un commento che la moglie di recente è rimasta rapita dalla chioma della ballerina, tanto da scegliere di recplicare il taglio. In realtà come sappiamo Giada ha modificato la propria capigliatura in occasione della scorsa settimana, dove il riccio voluminoso ha lasciato spazio ad un taglio più lungo e morbido.

Giada Farano, Ciao Darwin: pieno di like sotto al sole!

Tempo di sole per Giada Farano, che ha già approfittato del tempo libero e delle belle giornate per fare il pieno di like. La ballerina di Ciao Darwin 8 ha scelto infatti di condividere con i fan un breve shooting per mostrare il regalo ricevuto da un brand di abbigliamento: “Un completino in seta perfetto per l’estate”, scrive. Pantaloncino cortissimo, top morbido in tinta con motivi verde chiaro, verde scuro e giallo scuro. Clicca qui per guardare le foto di Giada Farano. Grazie alle Stories entriamo invece in contatto con un altro aspetto della vita quotidiana della ballerina. Giada ci mostra con orgoglio la sua ultima partnership con il brand di alta moda che le ha regalato l’abito di cui abbiamo parlato poco fa, ma anche altro. In una foto, seppur sfocata, la vediamo in compagnia del conduttore di Canale 5. “Sono veramente onorata di aver lavorato con il grande e unico Paolo Bonolis”, scrive. Con un’altra clip ci mostra invece con orgoglio il suo totem di trofei, tutti i pass indossati fino ad ora per partecipare a varie trasmissioni dal vivo e televisive, come il Wind Summer Festival.

