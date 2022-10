Giada Lini il “ballerino” di Gabriel Garko: chi è e perchè non è un uomo/ “Mattia Emme? Felicemente single”

Giada Lini con Gabriel Garko: niente ballerino uomo…

Per molti é già la coppia vincitrice di Ballando con le stelle 2022, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 che giunge in prima serata questo sabato 15 ottobre alla seconda puntata, quella formata da Gabriel Garko e Giada Lini. Al di là della complicità e i rapporti tra i due, i partner a Ballando con le stelle destano curiosità anche per la scelta artistica che vede Gabriel Garko fare coppia etero e non omosessuale al dancing-show di Milly Carlucci. Che sia una scelta strategica della produzione Rai condivisa con Gabriel Garko? La domanda sorge spontanea.

Qualcuno può pensare ad una sorta di discriminazione, un’accusa che Milly Carlucci respinge insieme a quella di voler fare una specie di propaganda gender, visto che nel cast ci sono quattro persone gay. “Alex Di Giorgio si esibirà con un ballerino del suo stesso orientamento sessuale, è stata una sua richiesta. Voleva un maestro che avesse lo stesso vissuto e la stessa sensibilità. È un messaggio di inclusione e di normalità“, ha dichiarato a Chi. Dunque, da Gabriel Garko non è arrivata questo tipo di richiesta. Lo ha confermato lo stesso attore, che si è defilato dalla questione, infatti su Alex Di Giorgio e Moreno Porcu si è limitato a dire: “Non penso nulla, c’è solo da guardarli danzare“. Lui ha ribadito che non c’è alcuna questione discriminazione, semplicemente la sua partecipazione ha un altro obiettivo, divertirsi con una ballerina professionista.

A proposito della sua vita sentimentale, Gabriel Garko ha rivelato a Domenica In la fine della relazione con Mattia Emme. “Sono felicemente single“. La stessa Mara Venier è rimasta spiazzata: “Dai, come fai a dire felicemente? Credo che con un’altra persona al fianco siamo sempre più felici“. Allora l’attore ha spiegato: “Felicemente single perché si deve anche imparare a stare bene da soli. Ho due cani che mi rendono felicissimo“.

Non tutti, tra i telespettatori, sono a conoscenza della carriera artistica che vanta Giada Lini , unitamente al noto percorso TV del divo del piccolo schermo per antonomasia, Gabriel Garko. Dopo aver svelato “il segreto di pulcinella” , facendo coming out al GFvip 5 della sua omosessualità (tenuta top secret per le logiche di marketing legate al business nello showbiz, che lo costringevano a giocare il ruolo di bello, impossibile latin lover e sciupafemmine), Gabriel Garko ha segnato un debutto in grande stile sulla pista da ballo di Ballando con le stelle.

Per l’occasione della nuova esperienza tv di concorrente, l’attore cinquantenne di Torino, Gabriel Garko, fa coppia con Giada Lini, una ballerina professionista trentenne e originaria di Bassano Del Grappa. Al debutto al Dancing show i due partner TV hanno convinto e commosso pubblico a casa e giuria, svettando nell’ordine di gradimento finale della prima puntata su votazioni dei giudici, con un emozionante e romantico valzer eseguito sulle note di I’m kissin’ you. Una performance dove i due sono apparsi particolarmente complici, tanto che c’é chi tra i telespettatori oserebbe persino scommettere in un possibile inizio di un flirt tra i due. Il che però si direbbe improbabile , dal momento che Giada Lini, sorella dell’ex concorrente di Amici 21 di Maria De Filippi, Leo Lini, é sposata con un altro ex Amici, che prendeva parte al talent di Maria De Filippi nel 2014 – anno in cui al format Mediaset lei era ballerina professionista nel corpo di ballo e lui allievo nella scuola. Giada Lini e Graziano Di Prima si sono sposati il 17 luglio 2022 coronando il loro sogno d’amore con uno splendido matrimonio come apparso nelle foto che hanno pubblicato sui loro social.

